1 декабря
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Недвижимость

С иголочки. Как бывший автосалон превратят в легкий промышленный комплекс в Барнауле

На градостроительном совете представили проект нового цеха по производству трикотажных перчаток в Барнауле. Мастерская Владимира Золотова постаралась соединить свежую постройку с существующими. Что получилось – смотрите в материале altapress.ru.

Проект цеха на Павловском тракте, 323.
Проект цеха на Павловском тракте, 323.
Мастерская Владимира Золотова

Новый цех появится на Павловском тракте, 323. Заказчик – компания «Спецобъединение-Алтай».

Сейчас на участке находится большой комплекс, где ранее располагался автоцентр «Лада». Это выставочный зал со складами – их планируют реконструировать и оформить в едином стиле после запуска нового цеха. Получится одноэтажное здание с площадью около 1,5 тыс. м.

Архитекторы предложили два эскиза. В каждом от голубого цвета полностью отказались. Оба варианта в теплых тонах, один из них – с акцентными металлическими панелями под дерево.

Цех планировали посадить за существующим бетонным забором, но эксперты градостроительного совета рекомендовали от него избавиться и не портить вид.

«У меня, как и у большинства присутствующих, забор ассоциируется с временным ограждением строительной площадки, - отметил главный архитектор края Виктор Четошников. - Если он останется, то на въезде в город мы будем видеть бесконечную "стройплощадку". Ограждение можно сделать прозрачным».

По вечерам выгодные детали зданий будет подчеркивать подсветка.

Прилегающий участок озеленят и обустроят парковку на 20 мест.

Проект одобрили.

31,9 тыс. кв. м – площадь участка;
150 человек – расчетное количество работников.

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