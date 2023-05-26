С длинной историей. Четырехэтажный склад для арматуры и не только построят в Барнауле

Объект будет располагаться на пересечении ул. Власихинской, переулка Сергея Ускова и проезда Сухой Лог.
Это четырехуровневое здание склада с бытовыми помещениями на втором этаже. На первом — будут хранить арматуру. Во дворе — длинномеры.
Объект рассматривали год назад. Тогда это был проект склада для хранения щебня и песка. На участке хотели возвести четыре отдельных открытых хранилища и огородить все это рабицей. Требовалось создать капитальный объект.
3,5 тыс. кв. м — площадь участка.
Территорию благоустроят и озеленят.
На углах здания в будущем могут появиться более выразительные объемы, не исключает архитектор. На кровле разместят капитальные конструкции для рекламы.
Симметричный фасад облицуют сэндвич-панелями. Стены в части склада получат крупные элементы, а боковые, административные помещения — более мелкие.
Цвета здания перекликаются с корпусом МЧС, расположенным рядом.
«Предлагаю одобрить, но я противник лестниц, спрятанных за фасадами. Если бы была выделена цветом или окнами, это бы обогатило решение объекта», - сказал архитектор Сергей Шадрин.
Эскиз поддержали.
Также эксперты одобрили другое проект Владимира Золотова — гараж на Павловском тракте, 331а. Его цветовая гамма совпадает с главным административным зданием.
«Видно, что работал один автор. Складывается полноценный архитектурный ансамбль, негатива не вызывает», - прокомментировал Сергей Шадрин.