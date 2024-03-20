Россиянам рассказали о плюсах вторичного жилья

Обычно цена вторичного жилья меньше, чем на первичном рынке. А также можно подобрать квартиру в любом районе.
Рядом со вторичным жильем всегда есть магазины, кафе, торговые центры, больницы, школы и так далее.
Также заселяться можно сразу после оформления документов собственности. Если в квартире сделан хороший ремонт, то покупатель может сразу начать жизнь на новом месте. Среди новостроек крайне мало квартир с чистовой отделкой и мебелью.
При этом у вторичного жилья есть и минусы. Дом может находиться в плохом состоянии и нуждаться в капитальном ремонте.
Эксперт заявил, что некоторые здания постройки 2010 года требуют капитального ремонта.
Также дворы во вторичном жилье не позволяют вмешать все машины жильцов.
Кроме того, в новостройках намного реже можно встретиться с неблагополучными соседями.
Ранее сообщалось, что россияне стали дольше продавать вторичное жилье.
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