12 мая
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Недвижимость

Роскошную четырешку с секретной комнатой продают за 10,9 млн рублей в Барнауле

Роскошную четырехкомнатную квартиру с секретной комнатой продают за 10,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 104П/10.

Роскошную четырешку с секретной комнатой продают за 10,9 млн рублей в Барнауле
Роскошную четырешку с секретной комнатой продают за 10,9 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь квартиры составляет 106 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 102,8 тыс. рублей.

Квартира находится на первом этаже из десяти в кирпичном доме 2015 года постройки. Владельцы отмечают, что такое расположение квартиры - очень удобное.

"Не надо ждать лифт и встречаться с питомцами соседей, которые не вовремя выводят свою живность", - пишут они.

В квартире есть коридор, кухня-студия, зона отдыха, спальня и детская комната, а также тренажерный зал и секретная комната. Что в ней находится, продавцы не отмечают.

Планировка в квартире необычная. Во всех комнатах, включая коридор, стоят диваны. На кухне в центре также поставили диван, а обеденный стол приставили к стене в углу.

В другой комнате находится одновременно солярий, огромный гардероб и тренажер. В ванной комнате даже поставили скамейку.

В шаговой доступности находятся детский сад, медицинские учреждения, музыкальная школа, салон красоты. А также множество продуктовых магазинов.

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