1 июня
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Недвижимость

Роскошь, безопасность, комфорт. Дорогую трешку продают за 10,9 млн рублей в Барнауле

Роскошную трехкомнатную квартиру продают за 10,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Змеиногорском тракте, 104П/5. Владельцы описывают ее как воплощение безопасности и комфорта.

Дорогую трешку продают за 10,9 млн рублей в Барнауле
Дорогую трешку продают за 10,9 млн рублей в Барнауле
Авито

У квартиры довольно большие размеры. Ее площадь составляет 120 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 90,8 тыс. рублей.

Трешка находится на седьмом этаже из 12 в элитном жилом комплексе.

"Жилой комплекс расположен в престижном районе и обеспечивает комфортное проживание с высоким уровнем безопасности и комфорта", - описывают владельцы.

Комнаты оформлены в светлых бежевых тонах, что придает им уюта. Большие окна дают много света и визуально увеличивают пространство.

Всего в квартире есть три изолированные комнаты, которые можно использовать как спальные или гостиные. Также расположена отдельная кухня-гостиная.

Рядом с домом находятся магазины, кафе, школы, детские сады, парки, аптеки и медицинские центры.

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