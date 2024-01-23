Общая площадь квартиры 42,9 кв.м. Она идеально подходит для отдыха после долгой поездки или романтического вечера
Владелец утверждает, что в квартире стоит эксклюзивная кpoвать, cозданнaя маcтером-худoжником в однoм экземпляpе.
«Изящнoe ложе этой сказочной поcтели c ортoпeдичeским мaтpасом отделит вас от внешних раздражителей и погрузит в атмосферу тишины и спокойствия», — говорится в объявлении.
Помимо кровати в квартире есть раскладывающийся диван.
В квартире все предусмотрено для комфортного проживания
- чистое постельное белье 100% х/б;
- чистые махровые полотенца;
- средства личной гигиены;
- телевизор, Wii Fi, Смарт ТV.
Рядом находится: Аэропорт - пять минут на автомобиле, ТЦ «АРЕНА», «МЕТРО», ЛЕРУА-МЕРЛЕН. В самом доме находятся магазины, салоны - для ряда всевозможных услуг.
Безопасность в доме обеспечивают охранник на первом этаже, а также видеокамеры наблюдения вокруг дома, в подъезде и в лифтах.
Ранее сообщалось, что двухэтажную квартиру с розовой кухней продают в Барнауле за 5,2 млн рублей.
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