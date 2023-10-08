Романтичную двухкомнатную квартиру сдают посуточно в Барнауле 3,5 тыс. рублей.

Милую квартиру для романтических вечеров сдают в Барнауле за 3,5 тыс. рублей в сутки. Она располагается по адресу ул. Промышленная, 4

Общая площадь двушки составляет 52 кв. м.

Сама квартира расположена на последнем 16 этаже. Оттуда открываются красивые виды на город и реку.

Ночью здания домов подсвечиваются, что создает еще более романтичную обстановку.

Внутри повешена большая плазма, сделан свежий ремонт, а на окнах висят лампочки.

Балкон с панорамным остеклением. Благодаря этому можно сделать красивые кадры.

Владелец предупреждает, что сдает квартиру только совершеннолетним. Также в доме нельзя устраивать вечеринки и курить.

Вся посуда, микроволновая печь, кондиционер, стиральная машина и остальные коммуникации присутствуют в квартире.

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