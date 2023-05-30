Трехкомнатную квартиру в роковых черно-красных цветах продают за 18 млн рублей в Барнауле. Она находится на Пролетарской улице, 165.

Роковую черно-красную трешку продают за 18 млн рублей в Барнауле

Площадь роковой трешки составляет 92,2 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 195 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 24 этаже в монолитном доме. Здесь открывается панорамный вид на город. Владельцы специально установили большие окна почти во всю стену, чтобы встречать рассветы и закаты с чашкой ароматного кофе.

Комнаты оформили в черно-красных цветах. В дизайне использовали элементы стиля лофт. Исключение составляет детская комната, которая, наоборот, выполнена исключительно в светлых тонах.

В квартире есть кухня-студия с видом на нагорную часть города. Светлая детская комната с панорамой на три стороны. Мастер-спальня с гардеробной зоной и отдельным санузлом.

Рядом с домом находятся продуктовые магазины, торговые центры, кафе и рестораны. А также детские сады, школы, городская поликлиника, частные медцентры.