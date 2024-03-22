Разлюбили человейники. Ввод в строй многоквартирного жилья в Алтайском крае падает с ускорением

О чем говори статистика
Информационное пространство сегодня перенасыщено объявлениями о новых проектах «человейников». Однако по факту их в Алтайском крае (в первую очередь в Барнауле) строят все меньше.
За первые два месяца введено 40 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, что на 48% меньше, чем в первые два месяца 2023 года. При этом ввод частных домов продолжает стремительно расти: сдано уже 179 тыс. квадратов - на треть больше, чем год назад.
В Омской и Кемеровской областях с вводом человейников тоже дела обстоят неважно. Омские застройщики, например, отчитались о сдаче за два первых месяца года лишь 22 тыс. кв. метров, что на 66% меньше, чем в прошлом году. Как и в Алтайском крае, частное домостроение в Омской области лидирует: введено 179 тыс. кв. метров, это +124%.
Небольшой спад в январе-феврале имеет место и в Новосибирской области (минус 2%). Но сам показатель по вводу высоток почти в 10 раз больше алтайского: 376 тыс. кв. метров.
Каковы планы по строительству
Между тем, по данным Союза строителей Алтайского края, до конца 2024 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию 179,8 тыс. квадратов многоквартирного жилья. Это вдвое меньше, чем в 2023 году (360 тыс. кв. метров).
Общий же план по вводу жилья в регионе на 2024 год: 811 тыс. кв. метров, сообщил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак.
При этом настроение у представителя ведомства скорее оптимистичное: ведь четверть плана (220 тыс. кв. метров) уже выполнена за первые два месяца. Очевидно, целевого показателя удастся достичь за счет частного домостроения.
Игроки рынка утверждают, что участки под индивидуальные дома в пригородных поселках Барнаула раскупаются влет. Риэлторы говорят об ажиотажном спросе на загородную недвижимость.
«Пока построить дом можно за 60-70 тыс. рублей за кв. метров», - утверждает Дмитрий Дворядкин, гендиректор агентства недвижимости «Династия 24».
Для сравнения: средняя цена жилого квадратного метра в высотках на первичном рынке в феврале достигла 112 тыс. рублей (по фактическим сделкам, данные Сбериндекса).
Рыночные цены на жилую недвижимость в Барнауле по отдельным объектам уже достигли новосибирских, рассказал недавно Евгений Госьков, гендиректор оценочной компании «Бизнес-эксперт». А перспектив снижения цен на этом рынке не просматривается.
«Девелоперы сегодня продают ровно столько квартир, сколько нужно, чтобы поддерживать на них высокий спрос и цену», - охарактеризовал ситуацию Александр Мишустин, руководитель Союза строителей Алтайского края, в интервью «Алтайской правде».
- 86 многоквартирных домов общей площадью 726 тыс. кв. метров троилось в Алтайском крае, по данным на февраль 2024 года, в том числе 72 в Барнауле, восемь в Новоалтайске, пять в Бийске, один - в Алтайском районе.
- 24 строящихся дома планируется ввести в 2024 году, 39 - в 2025-м, 20- в 2026-м, три - в 2027-м.
Источник: Союз строителей Алтайского края.
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