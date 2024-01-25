Ради строительства нового магазина перенесут остановку в центре Барнаула

На месте деревянного дома на пр. Красноармейском построят новый магазин. Чтобы поместить перед ним парковку для посетителей авторам проекта пришлось слегка переделать схему тротуаров с дорогой, перенести от участка автобусную остановку и согласовать все это в мэрии и ГИБДД. Подробнее о будущем здании и изменениях – в материале altapress.ru.

У объекта, о котором пойдет речь, есть и второй адрес – Анатолия, 137а. По красной линии проспекта с ним уже соседствует одноэтажная «Мария-Ра» и четырехэтажка с «Магнитом». Новое здание продолжит «торговый» ряд.

Его проект на градостроительном совете рассмотрели во второй раз. Первый эскиз эксперты назвали «утилитарным типовым проектом», пожелав увидеть более интересный объект, который будет соответствовать значимости Красноармейского проспекта.

Проект магазина на ул. Анатолия, 137а. Проектная документация.

Кроме того, были вопросы к подъездным путям: совсем рядом находится автобусная остановка. Ее нужно было «подружить» с новой парковкой.

Где сейчас находится автобусная остановка "ул. Анатолия" на Красноармейском проспекте. 2ГИС

На новом заседании автор эскиза Владимир Золотов сразу показал проект обновленных пешеходных связей. Согласно ему, вдоль проспекта появятся места для машин, а автобусную остановку перенесут на несколько метров: теперь она будет находиться чуть выше ул. Анатолия, а не чуть ниже, как сейчас. Схему согласовали в комитете по дорожному транспорту Барнаула и в ГИБДД.

Схема движения на участке рядом с магазином на пр. Красноармейский, 35. Владимир Золотов

Главный архитектор края Виктор Четошников предложил подумать над организацией параллельной парковки, чтобы она не мешала движению потока.

Раз-два-три

Что касается самого здания. Владимир Золотов предложил на выбор сразу три варианта.

Первый – симметричное двухэтажное здание в белом керамограните с темными графитовыми порталами и широким остеклением.

Как отметил архитектор, при построении композиции он использовал те же принципы, на которых основан облик легендарных барнаульских кинотеатров – «Мир», «Первомайский», «Россия»

Второй вариант – все то же самое, только в светло-коричневом кирпиче. На выбор два цвета отделки архитектурных элементов – черный и белый.

Последний вариант представляет собой уже более узкое кирпичное здание с тремя этажами и террасой на последнем. Владимир Золотов ласково назвал ее «предзаводской торговой лавкой».

Фасад разнообразили современные архитектурные элементы – длинные вертикальные панели, имитирующую металл. Все это отсылает к медеплавильному заводу.

Как отметил архитектор, организация внутреннего пространства именно третьего здания поможет, например, использовать его как выставочный зал.

«В поддержку образа здания тут можно делать выставку художников по металлу, сделать интересные элементы благоустройства: фонари как в исторической зоне. Это предвосхитит въезд в кластер», - добавил Владимир Золотов.

Однако по душе экспертам пришелся второй вариант.

Проект магазина на пр. Красноармейский, 35, ул. Анатолия, 137а. Владимир Золотов

«Участок оторван от исторического центра. Поэтому есть смысл не ограничивать себя, не увязывать с ним, - заметил член градсовета Сергей Боженко. – Фасад повернут на северо-восток, нужен светлый и теплый второй вариант».

Архитектор Сергей Шадрин поддержал мнение, добавив, что третье здание – интересное и его стоит предложить построить в другом месте. А второй вариант будет удачно перекликаться со зданием у пересечения пр. Красноармейского и ул. Интернациональный, выполненным в тех же материалах.

Сам заказчик больше предпочитает первый эскиз. «Отделочные материалы попроще, вид поспокойнее. Вариант с белым домом – классика, привычная горожанам», - говорит Владимир Золотов.

Проект магазина на пр. Красноармейский, 35, ул. Анатолия, 137а. Владимир Золотов

Каждое из предложенных зданий имеет одинаковую площадь. Внутри может поместиться один большой магазин, либо три маленьких.

682 кв. м – площадь участка; 341 кв. м – площадь застройки; 500 кв. м – общая площадь здания.

Ранее Владимир Золотов сообщал, что застройщик предполагает выкупить смежные участки и строить на объединенной территории более высокое здание. Заказывал проект «МериадианСтрой», который возводит многоквартирный дом и по совместительству «новую достопримечательность» на ул. Короленко, 86.

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