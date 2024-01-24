Пятикомнатную квартиру с хаммамом продают в Барнауле за 30 млн рублей

Пятерешка с изолированными комнатами продается в центре города за 30 млн рублей. Она располагается по адресу Социалистический пр-т, 38.

Общая площадь квартиры 170,6 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 175 тыс. рублей.

Располагается она на шестом этаже элитного шестиэтажного дома.

Квaртиpа сделана пo индивидуaльнoму дизaйнeрскому пpoекту. Пaнорaмныe oкнa выходят на парк BДHX.



В пятерешке есть три утепленных балкона с теплыми полами. На большом балконе располагается действующая каминная зона для приятных вечерних посиделок.

Также внутри есть просторная кухня-гостиная с качественным кухонным гарнитуром, обеденной зоной и зоной отдыха. Владелец отмечает, что так же есть хаммам, где можно будет отдохнуть после рабочего дня.

Удобно, что в жилище есть гардеробная и потайная комната, там можно разместить все вещи.



Мебель и техника остается по договоренности.



Несомненный плюс территориальное расположение дома: отличная транспортная развязка в любую сторону города. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, детская и взрослая поликлиника, а также барнаульский Арбат.

Ранее сообщалось, что двухэтажную квартиру с розовой кухней продают в Барнауле за 5,2 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале