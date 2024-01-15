16 января
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Недвижимость

Пошумим! В Барнауле посуточно сдают лофт, в котором можно танцевать до утра

Loft Friends, в котором можно шуметь всю ночь, сдают в Барнауле от 5,9 тыс. рублей за сутки. Он располагается по адресу ул. Пролетарская, 114А.

В Барнауле посуточно сдают лофт в котором можно танцевать до утра.
В Барнауле посуточно сдают лофт в котором можно танцевать до утра.
«Авито»

Площадь лофта составляет 65 кв. м. Туда может вместиться до 30 человек.

«Это яркая площадка для дня рождения, вечеринки, мальчишника, девичника и любой тусовки, где можно танцевать и петь всю ночь», - говорится в объявлении.

Лофт разделен на три зоны:

  • Зал, где можно танцевать и тусить.
  • Игровая, где можно поиграть в Хbох (более 40 игр) или настольные игры.
  • Кухонная зона.

При этом стоит обратить внимание - это лофт, а не квартира, поэтому здесь нет плиты для приготовления пищи и душа.

Также в помещении всего восемь спальных мест.

Ранее сообщалось, что трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.

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