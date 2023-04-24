Почему в Алтайском крае стали меньше брать ипотек

В Алтайском крае оформляют меньше ипотечных кредитов, чем в 2021 году. Особенно выделяются льготные программы. Расскажем, почему так происходит и сколько сделок все-таки состоялось.

В первом квартале 2023 года в Алтайском крае зафиксировали ипотечный спад. За три месяца зарегистрировали около 13 тыс. сделок, что на 11% меньше в аналогичном периоде прошлого года.

«С начала действия программы по сельской ипотеке появилось 600 заявителей. В этом году не было ни одной регистрации. Единичны случаи заявления и по льготной ипотеке», — сообщила на пресс-конференции ТАСС Елена Бандурова, заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю.

Спрос на ипотеку упал и в других регионах СФО. Так в Новосибирской области зарегистрировали 21 тыс. ипотечных сделок, что на 12% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В общей сложности по федеральному округу количество ипотечных сделок снизилось на 14%.

Также в первом квартале 2023 года в крае на 19% меньше стали заключать договоры долевого строительства. «Но если смотреть по отдельным месяцам, есть небольшая положительная динамика», — отметила Елена Бандурова. По ее данным, сейчас стоимость квартир в барнаульских новостройках стартует от 85 тыс. рублей за кв. м.

Ипотека. Кредиты. unsplash.com

Почему заключают меньше сделок

По мнению руководителя управления Росреестра по Новосибирской области Светланы Рягузовой, люди стали реже покупать жилье в ипотеку из-за повышения процентов, а также роста стоимости квадратного метра. Как отметила Елена Бандурова, особенно поднялась цена миниатюрных студий и однокомнатных квартир.

«Есть повод проанализировать ситуацию и снизить количество строящихся объектов, чтобы их не было критически велико, иначе это может отразиться на бизнесе застройщиков», — прокомментировала снижение количества сделок Светлана Рягузова.

В 2022 году Алтайский край оказался на третьем месте по количеству поданных заявлений на регистрацию недвижимости, купленной в ипотеку в СФО — 56,7 тыс. сделок. Впереди Новосибирская и Иркутская области — 85,6 и 75,5 тыс. сделок соответственно.