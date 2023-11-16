Почему новый жилой квартал не будут подключать к тепловой сети Южного

В жилом квартале «Адалин на Южном» построят собственную газовую котельную, благодаря чему вопрос его отопления не будет зависеть от городских служб.

Как рассказал на заседании градостроительного совета представитель фирмы «Адалин-Проект» Станислав Быков, возникли сложности в подключении к центральной сети теплоснабжения.

«Решили строить газовую котельную. Это наиболее дешевый и стабильный источник тепловой энергии», - добавил он.

Объект разместят в восточной части квартала. Его мощность составит 19,5 мегаватт в час. Высота дымовых труб достигнет 30 метров.

Котельная будет питать теплом весь квартал. Сейчас «Адалин» ведет строительство первой, второй и третьей очереди объектов.

К тому же, так новостройки не дадут дополнительную нагрузку на тепловые сети, которые питают поселок от ТЭЦ-3. Что довольно важно: по данным СГК на 2021 год, изношенность сетей на Южном составляла 93%.

Проект котельной для квартала "Адалин на Южном". Адалин-Проект

Как отметил Быков, здание выполнили в стиле квартала: сделали его кирпичным и покрасили в веселый голубой цвет.

Некоторые эксперты градостроительного совета порекомендовали использовать зеленый, чтобы объект мог спрятаться в листве.

А вот архитектору Сергею Боженко наоборот не хватило изюминки: «Вот вы использовали оранжевый для покраски ворот и створок. На мой взгляд, если бы вы и металлическую ферму у трубы выкрасили в тот же цвет, получили бы оригинальное декоративное решение».

Проект одобрили.