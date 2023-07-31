1 августа
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Недвижимость

По-домашнему уютный коттедж продают за чертой города за 30 млн рублей

Современный и по-домашнему уютный коттедж продают за 29,9 млн рублей за Барнаулом. Он находится в Первомайском районе, в селе Фирсово, на улице Фирсова Слобода, 1.

По-домашнему уютный коттедж продают за Барнаулом за 30 млн рублей
По-домашнему уютный коттедж продают за Барнаулом за 30 млн рублей
Авито

Площадь коттеджа составляет 166 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 180 тыс. рублей.

Дом построен по авторскому проекту, согласно которому комнаты наполнены воздухом и светом. Летом в коттедже царит естественная прохлада, а в морозные вечера хозяев согревает камин.

Снаружи установлен двухконтурный газовый котел ВАХI с автоматическим режимом регулировки времени включения и температуры нагрева теплоносителя. Для бесперебойного обеспечения горячей водой в котел встроена накопительная емкость на 60 л.

Коттедж трехэтажный. На первом уровне расположены просторный холл, гардеробная, кабинет и туалетная комната с душевой. Второй этаж занимают уютная, практичная кухня с выходом на террасу и гостиная с камином.

На третьем уровне размещены две спальни с балконом и раздельным санузлом. А на цокольном этаже расположены спортивный зал и кладовые. Между этажами построена лестница из массива дуба.

Участок в 14,7 соток украшает цветущий сад. Также здесь обустроены грядки и теплица. На участке построены небольшая баня из кедровых бревен, гараж на два автомобиля и установлен бассейн.

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