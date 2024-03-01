1 марта
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Недвижимость

Парковка на крыше с подогревом. Какой необычный комплекс построят в Барнауле

В новом квартале «Адалин на Южном» построят гараж-стоянку, где машины будут храниться не только внутри, но и на крыше. Проект представили на заседании градостроительного совета.

Проект гаражного комплекса на ул. Герцена, 5а.
Проект гаражного комплекса на ул. Герцена, 5а.
Адалин-Проект

Четырехэтажный комплекс со встроенными офисами появится на ул. Герцена, 5а.

На фасаде на первом этаже будет витражное остекление – за ним спрячутся общественные помещения. На этом же уровне организуют индивидуальные гаражные боксы на шесть-восемь мест. Со второй по четвертый этаж место займут обычные боксы закрытого типа. В подвале разместят инженерные сети.

Вся соль проекта – в эксплуатируемой крыше, где можно будет оставить 41 машину. Проезды к парковочным местам будут подогреваться. Кровлю сделают негорючей с дополнительным укреплением.

«Так здание становится легче, также мы получаем более дешевые парковочные места, чем гаражные боксы, - отметил докладчик Станислав Быков. – Сброс снега будут назначать на собрании собственников. Мы консультировались с управляющими компаниями, проблем не будет. Похожие комплексы работают в Новосибирске».

Вокруг здания будет круговой проезд и 38 мест для временного хранения. На участке появятся контейнеры для мусора.

Проект одобрили.

5,8 тыс. кв. м – площадь участка;
2,7 м – высота типового этажа.

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