«Палитра»: как строится микрорайон и какой поселок примет эстафету в следующем году

Участки и готовые домовладения жилого комплекса «Палитра» (пригород Барнаула) были разобраны за каких-то полтора года. Повышенный интерес удивил даже такого опытного застройщика как «Фирсова Слобода». В компании честно признаются, что давно не наблюдали подобного ажиотажа в сфере индивидуального жилья. В чем же секрет? О возможных причинах повышенного спроса на частные дома, о новом коттеджном поселке под Барнаулом корреспонденты altapress.ru побеседовали с директором «Фирсовой Слободы» Михаилом Кочетовым .

Чуть больше полугода назад в ЖК «Палитра» прошел День открытых дверей. Событие получилось масштабным и весьма увлекательным. Тогда в поселок съехались сотни гостей. Среди них, конечно, были риэлторы, но потенциальных покупателей оказалось куда больше. Стоит ли удивляться, что практически все участки и готовые дома разошлись как горячие пирожки.

«Прическа» для леса, магазинчики и бэби-клуб

— Михаил Иванович, получается, что проект «Палитра» завершен и поселок зажил собственной жизнью?

— «Палитра» условно закончилась только в плане продаж. О том, что микрорайон наконец-то задышал и зажил полноценной жизнью, можно будет говорить года через два. Пока речь идет только о продаже всех участков.

Между тем нам еще предстоит выполнить основные обязательства перед покупателями и завершить общестроительные работы. Согласно графику в этом году мы закончим прокладку сетей и обустройство дорог. После этого более плотно займемся благоустройством — хотим «причесать» лесопарковые зоны. Здесь планируется устройство прогулочных дорожек, установка освещения, строительство беседок.

Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов.

— На старте реализации большого проекта говорилось о том, что на территории «Палитры» будет обширная общественная зона. Этим она разительно отличается от других коттеджных поселков. Чем будут заняты эти участки?

– В первой общественной зоне поселка уже достраивается небольшое коммерческое здание типа «магазин у дома». Мы начали возведение амбулатории. Проект еще одного сооружения пока в процессе обсуждения. Возможно, в нем откроется бэби-клуб для временного пребывания детей, где с малышами будут заниматься профессиональные воспитатели.

— Какие строительные проекты вы еще реализуете в «Палитре»?

— В поселке будет вторая общественная зона. Как и в первой, там тоже будут построены типовые здания. Их функционал станет ясен со временем. Не обойдется без удобного формата «магазин у дома», возможно, к нему добавится еще и кафе.

С функционалом остальных помещений мы еще определяемся. Понятно, что в своем решении мы будем опираться на нужды людей и частные бизнес-инициативы. Благо, универсальные типовые здания на это и ориентированы. Так, например, актуально устройство небольшого магазина строительных материалов. За каждым гвоздем в город не наездишься, а стройка в поселке будет идти еще какое-то время. Несмотря на то что застройщики, которые работают в «Палитре», довольно активно возводят дома, объективно процесс застройки такого большого поселка будет не быстрым.

Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Игорь Голованов.

Общероссийские тенденции на алтайской почве

— Старт продаж участков в «Палитре» был объявлен каких-то полтора года назад. Сегодня не осталось ни одного свободного участка. Чем можно объяснить такой ажиотаж?

— Скажу честно, мы сами не ожидали настолько бешеной популярности. Понятно, что мы стремились к этому, но реальность превзошла самые смелые ожидания. Когда на продажу выставили последнюю, четвертую очередь, наших менеджеров — без преувеличения — рвали на куски.

Могу лишь предположить, что люди, оценившие «Завидово» и «Новую Грань», нашли в «Палитре» воплощение своей мечты об уютной жизни на земле. В целом же этот ажиотаж стал частным случаем общероссийской тенденции — люди продолжают отдавать предпочтение частным домам.

Такое жилье более просторное и удобное, нежели квартиры. Оно находится вдали от города с его «человейниками», с парковками здесь гораздо проще. Словом, процесс, запущенный еще в ковидный 2020 год, когда горожане начали миграцию в загородные дома, продолжает набирать обороты.

Дома и порядок

— А что с сервисной компанией? Вы не отказались от идеи ее учреждения?

— Как раз сейчас идет формирование этой важной для комфорта структуры.

Люди постепенно заселяются, обживают дома. В процессе нередко возникают ситуации, когда квалифицированный помощник был бы совсем не лишним. Даже мелкие бытовые поломки могут значительно усложнить жизнь. Как следствие, возникает череда запросов, ориентируясь на которые мы составляем перечень услуг. Начнем с малого, а уже в дальнейшем планируем расширить спектр: в будущем в рамках сервисной компании мы видим даже профессиональный клининг.

Персонал будет дислоцирован в поселке, поэтому время реагирования станет минимальным, а цены доступными. Мне кажется, это лучшая альтернатива вызовам дорогих мастеров из города.

Вдобавок сервисная компания возьмется за обслуживание общественных территорий, дорог, сетей коммуникаций и т. д. Все это перейдет в собственность учрежденного ТСН, что предполагает самостоятельное обеспечение чистоты и порядка. Чтобы процесс был систематизирован, весь этот функционал ляжет на сервисную службу, разумеется, за умеренную плату.

— Начиная с ЖК «Палитра» «Фирсова Слобода» впервые выступила еще и в роли застройщика. Вы спроектировали и построили несколько типовых, но удобных домов. Как вы считаете, эксперимент удался?

— Мне кажется, об этом лучше спросить покупателей. Как бы то ни было, в этом году мы достроили восемь одноэтажных домов. Все либо забронированы, либо уже выкуплены.

Два двухэтажных коттеджа формата «на два хозяина» пока ждут своего часа. Один из них полностью готов для заселения, второй — в процессе доработки. Но нужно понимать, что для рынка индивидуальной недвижимости Алтайского края — это новый и весьма необычный товар. Люди его еще не до конца понимают. Чтобы облегчить задачу покупателям, мы решили один из домов полностью обставить мебелью, сделав из него выставочный вариант, где даже можно будет какое-то время пожить. Так мы планируем формировать спрос, ведь оценить что-то по достоинству можно только в случае, когда ты можешь прочувствовать это на себе. Такая возможность появится уже летом этого года.

Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова. Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова.

Ну, а пока у людей еще живо предубеждение — мол, не за тем я уехал за город, чтобы получить соседа за стеной. Замечу, в нашем случае, это один сосед (или одна семья), живущая за очень толстой и звуконепроницаемой стеной.

— Каков портрет потенциального покупателя такого необычного дома?

— Полагаю, это — молодые и состоятельные люди, возможно, с детьми. Скорее всего, это не сельские жители, а горожане. Они готовы платить за немаленькие площади — размер одной двухэтажной половины составляет 125 кв. м, но им не нужен большой участок. Земля (у нас это 3,5–4 сотки) нужна им лишь для отдыха: поставить барбекю или качели для детей и разбить цветочную клумбу.

Мы планируем активно продвигать такой товар. Еще пару таких домов мы закладываем в этом году. Будем ли строить дальше — еще не знаю. В 2023-м мы хотим все усилия сосредоточить на новом проекте.

Нескромные планы

— И это та тема, которая сейчас волнует многих горожан. Итак, каким будет новый проект, что нового он принесет рынку индивидуального жилья и когда стартуют продажи?

— Признаюсь, несмотря на отсутствие рекламы, молва о новом проекте активно распространяется. Мы не спешим с официальными анонсами. Подробную информацию представим осенью. Пока же немного введу в курс дела.

Новый микрорайон раскинется неподалеку от «Палитры» на площади в 170 га. Территория уже распланирована. В центре проляжет широкий бульвар с часовней. Он протянется от входной зоны с двумя типовыми многофункциональными зданиями и супермаркетом к общественной территории с частной общеобразовательной школой на 200 учеников. Чуть дальше мы построим частный детский сад.

Проектом предусмотрены парковые зоны со спортивными сооружениями, крытым теннисным кортом, открытыми площадками для занятий волейболом и баскетболом.

Как и «Палитра», новый поселок будет защищен по периметру от проезда постороннего транспорта. Въезд возможен по пропуску только через КПП, где расположится пост охраны территории. Начиная с «Завидово», КПП — обязательная опция.

Жилой комплекс «Палитра». Фото: Анна Зайкова.

В поселке будет 1200 домо­владений. Строительство мы разобьем на четыре очереди. В рамках первой обустроим порядка 300 домовладений, бульвар, выполним озеленение, построим часовню и образовательное учреждение. Параллельно устроим пешеходные зоны. Своей сетью они соединят все кварталы поселка.

Михаил Кочетов добавил, что поселок станет технологичным микрорайоном. Большую часть сетей спрячут под землю. А еще в правилах проживания будет зафиксирован архитектурный облик бульвара и аллей. По крайней мере, будут регламентированы форма и высота ограждений.

О чем еще говорили с Михаилом Кочетовым Одной из главных миссий «Фирсовой Слободы» все еще остается создание среды обитания для жильцов. И есть множество факторов, способных свести все труды на нет. Пользуясь случаем, «СК» поинтересовался у Михаила Кочетова, что может «убить» идею современного, красивого и удобного поселка. В результате получился топ‑5 «убийц» комфортной среды обитания. 1. Разношерстные фасады. Эксперт уверен, что рано или поздно рынок завоюют концептуальные поселки с красивыми домиками в едином стиле. А формат «кто в лес, кто по дрова» станет пережитком прошлого. 2. Высокие и глухие заборы. Эстетика поселка будущего не допускает таких перегибов. В тренде — простор и воздух, поэтому ограждения (как минимум с фасадной стороны) должны быть невысокими и красивыми. «Из таких мелочей складывается внешний облик поселка. В идеале, в едином стиле должны быть еще и фасады, но мы пока даже не мечтаем об этом. В наших условиях это утопия», — отметил эксперт. 3. Хаос в управлении. Поселок без централизованного управленческого органа (в частности, ТСН) — это «нахаловка», уверен Михаил Кочетов. «Мы учли ошибки прошлого, поэтому создали в относительно новых поселках товарищества собственников недвижимости. Мы намерены продолжать такую практику», — заметил он. 4. Безответственные застройщики. Часто они ставят себе только одну цель — побыстрее и подороже продать участки нарезанной земли, отмечает собеседник. «О том, как будут жить люди и что станет с поселком в будущем, их редко волнует. Они просто растворяются в тумане и не несут никакой ответственности перед людьми», — замечает Кочетов. 5. Транспортная недоступность поселка. По мнению руководителя «Фирсовой Слободы», этот фактор тоже мешает микрорайону стать средой для комфортной жизни. «Общественный транспорт — очень серьезная и острая проблема. Когда автобус ездит нерегулярно и с перебоями, страдает мобильность людей. И даже если в семье есть один-два автомобиля, это не покрывает всех нужд, потому что есть еще дети, родственники и друзья. Им тоже нужно перемещаться из одной точки в другую не теряя часы в ожидании нужного маршрута», — пояснил он. Михаил Кочетов добавил, что все озвученные факторы рано иди поздно удастся преодолеть. Во всяком случае, «Фирсова Слобода» делает все возможное, чтобы воплотить в реальность самые смелые мечты о красивой жизни за городом.

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