Огромный коттедж в готическом стиле с солярием продают в Барнауле за 60 млн рублей

Всего в доме 543 кв. м. Один жилой квадрат тут стоит 110 тыс. рублей.
B фаcaдe здaния прeoблaдаeт гoтичecкий cтиль c испoльзoваниeм нaтурaльныx материалов, пpeимущественнo дeревa, плитoчнoй мoзaики и кaмня с множеством кованных элементов.
Этот коттедж представляет собой презентабельный вариант жилья для ценителей изысканности и стиля. Неповторимый - это про него. Все внутреннее убранство помещений, отделка и декор продуман дизайнером до мелочей.
Практически каждая деталь интерьера - это уникальная ручная работа, выполненная по заказу. Планировка дома идеально сбалансирована между удобством и функциональностью.
Первый этаж - это общая зона гостиной с действующим камином; красивая входная группа; большая кухня с эркерной столовой; бильярдная комната в средневековом стиле с многочисленными элементами геральдики. Также есть спа-комплекс с барной зоной с уникальной отделкой и различными видами освещения, вместительной сауной, душем, двумя санузлами, гардеробной и тёплым зонированным (детский/взрослый) бассейном с современной подсветкой, массажем и противотоком.
На второй этаж ведет широкая кованая лестница с вторым светом и огромной люстрой в нем. Здесь расположены три большие спальни в разных стилях с учетом потребностей разновозрастных членов семьи, холл, зимний сад с огромным межкомнатным аквариумом. Северные панорамные окна в пол которого открывают прекрасный вид на город.
А еще на втором этаже есть просторная ванная комната с душевой кабиной и джакузи.
Этот стильный готический интерьер с большим открытым пространством, с элементами фресок, настенной росписи, межкомнатных витражей и плавными органичными формами модерна в освещении, выполненный из качественных, дорогих и натуральных материалов создает в доме неповторимую атмосферу.
Кроме того, крыша бассейна эксплуатируемая и представляет собой открытую площадку/веранду, с которой также открывается вид на город.
В подземном этаже есть спортзал, теннисная комната и художественная мастерская, а также множество оборудованных мест хранения.
Расположение этого коттеджа также, несомненно, является его сильной стороной. В непосредственной близости от дома находятся ленточный бор. Непроездная улица гарантирует тишину и спокойствие вокруг дома. А придомовой участок с закрытым внутренним двориком, небольшим прудом, беседкой с барбекю/зоной, рокарии в обрамлении многолетников и смотровой площадкой позволит любоваться закатами и видом города практически с высоты птичьего полета.
Ранее сообщалось, что уютную усадьбу посреди леса продают в Барнауле за 90 млн рублей.