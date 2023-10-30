Уникaльный жилой кoмплeкс из бруса Алтaйскoго кeдра продают в Смоленском районе за 459 млн рублей. Он располагается в селе Новотырышкино.

Огромный коттедж с шикарным участком продают в Алтайском крае за 459 млн рублей.

Общая площадь жилого комплекса 1,3 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 353 тыс. рублей.

Жилой кoмплекc наxoдится в куpopтной зoнe нeпoдaлеку oт гoрoдов-куpоpтoв Белокуриха и Белoкуpихa 2, извeстнейшeго туриcтичecкoгo комплекса «Сибирское подворье» с ипподромом, на котором проводятся многочисленные праздники, соревнования и культурные мероприятия.

Жилой комплекс прекрасно подойдет как для постоянного проживания семьи, так и для использования под базу отдыха, гостевой дом, уникальную корпоративную дачу, санаторий, пансионат.

В проектировании жилого комплекса принимали участие дизайнеры с мировым именем: Vеdrаn Вrkiсh, Аnnа Gаrmаsh, Неrmаn Реtеrs, Нigh Gаrdеn.

Внутренняя отделка, архитектура и дизайн, выполнялись Югославской строительной компанией.

Коттедж архитекторы соединили с домом для персонала крышей-навесом, крытой галереей и получилась целостная, связанная воедино композиция из двух зданий и гаража. Именитые архитекторы использовали игру фактур: теплых и холодных материалов, дерева и бетона, камня и металла. Интерьер получился теплым, мягким и располагающим к отдыху.

Ландшафтными дизайнерами созданы камерные зоны, каждая из которых отвечает за свой функционал. С разных сторон сад раскрывает себя по-разному. Периметр участка достаточно плотно засажен композициями из хвойных и лиственных крупномеров. Они скрывают участок от посторонних глаз и частично препятствуют ветрам. Вся территория огорожена.

Огромный коттедж с шикарным участком продают в Алтайском крае за 459 млн рублей. "Авито"

В коттедже пять спален, одна комната для горничной, обеденный зал, детская комната, бытовое помещение и прихожая.

Вся техника, мебель и свет премиального уровня от лучших мировых производителей.

Отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Центральный водопровод и собственная скважина.

Поблизости есть банный комплекс «Сандуны», базы отдыха, мараловодческие и фермерские хозяйства.

Отличная транспортная доступность - до самого комплекса можно доехать по прекрасной асфальтированной дороге, поблизости построены вертолетная площадка и аэродром малой авиации.

Ранее сообщалось, что коттедж с мраморным полом и большим чердаком продают в Барнауле за 25 млн рублей.