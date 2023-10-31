Огромный дом в сосновом бору продают в Барнауле за 85 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Мамонтова, 335Г.

Огромный коттедж посреди леса продают в Барнауле за 85 млн рублей.

Двухэтажный дом имеет 400 кв. м. Один "жилой квадрат" тут 106 тыс. рублей.

Внутри дома интересный дизайн в английском стиле.

На второй этаж ведет шикарная лестница.

Всего в коттедже пять комнат. При этом есть винный погреб, склад припасов, мастерская, спортивный зал.

На первый взгляд интерьер может показаться простеньким, однако стоит посмотреть на кухню, ее детали. Все сделано очень качественно и со вкусом.

Стоит подчеркнуть, что у новых владельцев будет своя сауна и бассейн.

Дом стоит на внушительном куске хвойного леса.

Сама территория огорожена и благоустроенна - на ней работал ландшафтный дизайнер.

Здание спроектировано так, чтобы солнечный свет не закрывали деревья и соседние дома. Часть участка переходит в густой реликтовый бор с прудом и ручьем. Живописные виды из окон.

Владелец отмечает, что кроме использования по прямому назначению, комплекс можно перепрофилировать в санаторий или гостевой дом с банкетным залом.

Ранее сообщалось, что огромный коттедж с шикарным участком продают в Алтайском крае за 459 млн рублей.