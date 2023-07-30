Облачное небо в гостиной и розовый сад в спальне. Яркую трешку продают за 8 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с ярким необычным дизайном продают за 8,1 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Антона Петрова, 246.

Яркую трешку продают за 8 млн рублей в Барнауле

Площадь квартиры составляет 82,3 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 98 тыс. рублей.

Трешка находится на восьмом этаже из 15 в кирпичном доме 2008 года постройки. Окна в квартире выходят на две стороны - запад и восток.

Владельцы сделали в квартире ремонт на свой вкус. В гостиной и кухне сделали подвесные потолки с фотопечатью и подсветкой. В зале выбрали рисунок облачного неба, а на кухне - цветы.

Фотообоями украсили спальню, здесь на стене "распустились" пионы. На полу уложили ламинат, в ванной комнате - кафель.

Владельцы оставляют большую часть мебели и технику: два кондиционера, плиту и водонагреватель.

Жильцы дома отмечают тихий, уютный, зеленый двор. В шаговой доступности находятся остановки, магазины, школы, детские сады, поликлиники, парки.