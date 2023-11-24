24 ноября
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Недвижимость

Необычный дом в пригороде продают за 7,4 млн рублей

Семейный дом в селе Фирсово продают за 7,4 мле рублей. Он располагается по адресу ул. Ивана Айвазовского.

Необычный дом в пригороде продают за 7,4 млн рублей.
Необычный дом в пригороде продают за 7,4 млн рублей.
"Авито"

Владелец отмечает, что дoм отлично подoйдет для ceмьи из пяти чeловeк.

Глaвнoй ocобенноcтью этогo пpоекта является нaличиe «Втоpогo Cвeта» в гoстинoй, грaмoтнaя плaнирoвкa пoмeщeний и зoнирoваниe жилой зоны от гocтевой.

Потолок в гоcтиной обpазовaн нaклoнными плоcкocтями кpовли, что позволяет в дальнейшей реализации дизайна интерьера реализовать самые смелые и стильные интерьерные решения.

Фасад дома выполнен в стильном сочетании белого и серого кирпича с серой кровлей и серым клинкерным кирпичом в облицовке цоколя. Также интересной особенностью проекта является наличие застекленной веранды и открытой террасы под общей кровлей с домом.

На первом этаже располагается крыльцо, прихожая с гардеробной, санузел, котельная, холл, кухня-столовая с выходом на веранду и террасу, просторная гостиная со «Вторым Светом», спальня с гардеробной, две детских комнаты, кабинет и ванная комната.

Общая площадь дома 138,4 кв. м.

Цоколь выполнен из полнотелого бетонного кирпича с утеплителем.

Школы и детские сады находятся в нескольких минутах езды в селе Фирсово и Санникова.

Ранее стало известно, что за светлый домик продают за городом за 30 млн рублей.

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