Не люкс, а комфорт с натяжкой. Есть ли в Барнауле настоящая элитная недвижимость

Признаки элитной недвижимости
Президент союза риэлторов Барнаула и Алтая и руководитель проекта корпоративного развития «Проспект-недвижимость» Марина Ракина сразу оговорилась: споры о том, что считается элитным жильем, постоянно идут по всей России. Она подобрала примерные критерии для премиальных алтайских объектов.
Так, например, в доме не должно быть более 100-120 квартир. Каждая из них большой площади, с потолками не ниже трех метров: никаких студий. Вентиляция — центральная. Отделочные материалы, как фасадов, так и в помещениях — отличного качества. Холлы и подъезды — с декором.
Помимо обыденных консьержей в доме должно быть дополнительное обслуживание: например, компания, которая содержит в штате сантехников, электриков, уборщиков и т. д.
Кроме этого, на одну квартиру приходятся не менее двух парковочных мест, а в сам паркинг обязательно можно спуститься на лифте.
«В центральной России «элитка» сейчас позиционирует себя, как жилье клубного типа для небольшого количества людей, - объяснила Марина Ракина. - Помимо квартир и холлов там есть дополнительные лаунж-зоны для встреч, консьерж-менеджер и высокий уровень обслуживания».
Эксклюзивность и качество
Не менее важно и дворовое пространство. Помимо стандартных площадок там должны быть эксклюзивные зоны для отдыха или спорта. В московских «элитках» есть, например, теннисные корты, отметил директор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.
В паркингах элитных столичных домов встречаются мойки и, разумеется, есть зарядные станции для электромобилей.
«Спрос на такие станции есть и у барнаульских покупателей — не только элитного жилья», - сказала Марина Ракина.
Дмитрий Дворядкин добавил, что московские застройщики нередко сдают элитную недвижимость сразу с премиальным дизайнерским ремонтом.
«Чтобы не было желания переделывать, вырывать двери и выбрасывать раковины. Получаешь ключи, берешь тапочки, зубную щетку и заходишь жить», - сказал риэлтор. - Конечно, у нашего города нет такого уровня качества».
Марина Ракина в свою очередь отметила, что покупка готовой квартиры с мебелью и бытовой техникой — потребность покупателей, которым предстоит выплачивать ипотеку. «У владельцев элитной недвижимости есть дополнительные деньги, которые можно потратить на дизайнерский ремонт и реализовать свою персональную фантазию», - сказала она.
Контингент таких ЖК — состоятельные люди. Административные помещения заполняют премиальные магазины, спа-салоны и другие полезные жильцам дома организации.
«Сейчас наши застройщики только идут к тому, чтобы не продавать, а сдавать нежилые помещения в целевую аренду, - заметила Марина Ракина. - Так делают «Строительная перспектива», «Союз», «Адалин»».
Еще пять признаков элитного дома
- Они находятся в престижных экологически чистых районах.
- Сами дома под стать месту должны быть возведены по принципам «зеленого» строительства.
- Квартиры с хорошей шумоизоляцией. На этаже их должно быть не больше трех.
- Должно быть что-то эксклюзивное. Например, это не дом, а произведение искусства.
- Высокая энергоэффективность и эргономика.
Барнаульский уровень
Если сравнивать с городами Центральной России, в Барнауле не очень много объектов, которые бы приближались к статусу элитного жилья, отметила Марина Ракина,
«По барнаульским меркам, конечно, есть дома, которые впечатляют покупателей, - сказала она. - Конечно, это по карману единицам: помимо покупки и дорогого ремонта нужны ресурсы, чтобы квартиру содержать. Дополнительные условия и услуги отражаются в коммунальных платежах. К тому же, чем меньше в доме квартир, тем выше стоимость обслуживания».
К «статусным» ЖК собеседница отнесла дом на ул. Мерзликина, 6а, за спорткомплексом «Обь» - за хорошее расположение, малое количество и большую площадь квартир, а также за прекрасные холлы.
Перечислил риэлтор и яркие образцы «старой элиты»: пр. Социалистический, 42 и 38 (дома в неоклассическом стиле нулевых), пр. Ленина, 31 («Три богатыря») и ул. Молодежная, 3б и комплексы на «барнаульской Рублевке».
Видные строящиеся ЖК Марина Ракина относит к бизнес-классу. Например, «Арт-Хаус», Opera residence, будущий дом на месте речного вокзала.
«Наши застройщики уникальные. Например, в Новосибирске большой разрыв между экономом и элитой. Наши же стараются строить качественно — вне зависимости от уровня, нет откровенных «геттовских» домов, - отметила собеседница. - Девелоперы привыкли к большой конкуренции и борьбе за любого покупателя, даже без особых претензий».
Не «элитка», а эконом-минус
«Если брать общепринятые мерки, в Барнауле многоквартирных элитных домов нет. Нет даже бизнес-класса. Есть комфорт — и то с натяжкой», - не смягчая углы, заявил Дмитрий Дворядкин.
К комфорту с «натяжкой» он относит «Трех богатырей», дом на ул. Интернациональной, 47, восьмиэтажки на Змеиногорском тракте. По прогнозу, к этому перечню (с небольшой долей вероятности) может присоединиться «Арт-Хаус». Все остальное, по мнению риэлтора, эконом и эконом-минус.
«Подземный паркинг, квартиры в двух уровнях — большие и просторные, по 200 квадратов, консьерж, все красиво отделано мрамором в подъездах... — это предыдущий уровень элитности в Барнауле. Сейчас таких домов даже не строят, - сказал Дмитрий Дворядкин. - Многие потеряли былую ценность. Например, «Три богатыря» оказался в районе грузового трафика — фуры движутся мимо по ул. Партизанской. А это шум и гарь».
«Две эпохи» и «Столичный» специалист назвал «жестким экономом». «Вроде как центр города, есть парковки. Но нет никаких толком обустроенных территорий, неудобные подъезды и въезды, отделка низкого качества», - подчеркнул он.
Риэлтор с интересом ждет ЖК на пл. Сахарова: «Обещают супер-люкс. Думаю, цена будет начинаться от 150 тыс. рублей за кв. м. Посмотрим».
120-150 тыс. рублей за кв. м — за такую цену застройщики предлагают квартиры в домах высокого класса в Барнауле, отметила Марина Ракина.
«Потолка» нет. По ее наблюдениям, рекордная цифра — 215 тыс. рублей за кв. м. С индивидуальными домами все сложнее: каждый оценивают в частном порядке.
Индивидуальная «элитка»
С элитным индивидуальным жильем в Барнауле обстановка несколько радостнее. В качестве примеров Марина Ракина приводит коттеджные поселки на горе, вроде «ГринВуда» и в Фирсово-1.
«Но другой вопрос, насколько то, что построили 15 лет назад, сейчас актуально, и захотят ли люди готовый дом, ведь коттедж — это амбиции отдельно взятого человека или семьи», - отметил риэлтор.
С этим согласен Дмитрий Дворядкин. «Есть коттеджи за гранью мыслей и возможностей, которые стоят по 60-70 млн рублей. Это единичный товар со всем самым современным и модным, что только можно представить. Но через 15 лет эта недвижимость, конечно, не будет представлять такой ценности», - сказал он.
Специалист привел в пример коттедж на ул. Декоративной в «Спутнике», здесь в 1990-е строили дома первые лица края. За одним из таких объектов риэлтор начал следить в 2015 году. «Недавно проезжал мимо, висит обновленный баннер, до сих пор продать не могут. Неинтересно. А для 1990-х этот дом был небывалой роскошью», - сказал Дмитрий Дворядкин.
Для индивидуальных домов, так же как и в многоквартирных, важна высокая энергоэффективность. Само собой, должны быть террасы и окна в пол. Самые модные материалы — бетон, стекло, дерево. Здание должно быть будто с обложки глянцевого журнала.
А вот гигантская площадь уже необязательна. «Современным покупателям не нужно столько квадратных метров. Важна грамотная эргономика», - заключила Марина Ракина.
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