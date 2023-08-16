Напрудили. Дачи со сказочными микро-водоемами продают в Барнауле

С фонтанчиками
На участке в шесть соток в СНТ «Дружба» расположены как минимум два садовых прудика, заботливо облагороженных камнями, изящными лебедями, цветами, крошечными кувшинчиками и фонтанчиками.
А территорию вокруг захватили сказочные керамические зайцы, белочки и птицы, с которыми соседствует рыжий кот.
Кроме всего этого, на участке есть дачный дом в 30 кв. м., теплица, плодовые деревья, кустарники, бетонированные дорожки.
Рядом остановка общественного транспорта.
Цена: 2,5 млн рублей.
С заготовкой под пруд
В СНТ «Обь-3» на берегу Середчихи продают дачу на участке в пять соток.
Во дворе в землю врыта емкость, которую при желании можно задекорировать под пруд. Или продолжать использовать как детский бассейн.
На реке есть свой пирс и выход к нему. «Хочешь летом купайся, рыбачь летом и зимой — в общем хороший отдых», - пишут владельцы.
С домом в 120 кв. м совместили баню. Холодная вода есть с мая по октябрь.
На участке растут смородина, крыжовник, клубника, жимолость, миндаль, фундук а также вишни, яблони, груши.
Отопления нет, но, как отмечают продавцы, в холодное время хватает электрических обогревателей и бани.
Цена: 3,5 млн рублей.
С прудом-каплей
На территории дачи в СНТ «Обь-1» стоит крошечный пруд с внушительной горкой из плоских камней и зеленым пушистым растением.
Участок в четыре сотки ухоженный — с газоном, огородом и плодоносящим садом. В окружении всего этого — двухэтажный дом из бруса, площадью 50 кв. м, баня, туалет и хозблок.
В пешей доступности — протока Оби.
Цена: 900 тыс. рублей.
С лягушкой-квакушкой
На даче в СНТ «Энергетик» владельцы устроили пруд в стиле «райский сад»: его красиво обрамляют эффектные зеленые растения, камни и лампы. Тут же «отдыхает» веселая губастая лягушка в розовом костюме, улыбчивый гном и уточка.
На участке в 5,7 соток стоит небольшой дом с прихожей, комнатой, беседка, баня, хозблок, туалет, летний душ и костровище.
Любителям покопаться в земле понравится небольшая территория, где можно устроить грядки. Из посадок уже есть черная смородина, крыжовник, малина и клубника.
Продавцы отметили, что оставят в доме все: от чайника до газонокосилки.
Цена: 1,5 млн рублей.
Бонус
Дача не с маленьким декоративным прудом, а огромным искусственным прудищем в пяти минутах ходьбы от забора продают в СНТ «Луговое».
На самом участке в пять соток находится дом с мансардой, площадью 50 кв. м, а также ухоженный огород и жаркая баня.
Рядом магазин и автобусная остановка.
Цена: 1 млн рублей.