На счет три. Что за новый жилой комплекс вырастет в Ленинском районе

Такое расположение архитектор считает более чем удачным. К будущим зданиям будет прилегать зеленый парк Целинников, городская магистраль с трамвайными путями, а также стоящий рядом Алтайский государственный институт культуры.
Жилой комплекс будет состоять из нескольких разноэтажных зданий - 4, 7 и 22 этажа - которые будут формировать закрытый двор. По плану, два жилых блока будут находиться ближе к парку, в то время как южное нежилое здание растянется вдоль магистрали. По словам архитектора, это необходимо для того, чтобы защитить жильцов от шума автомобилей.
Жилые помещения рассчитаны на 462 квартиры. Предполагается, что в них смогут проживать более 680 человек. Согласно эскизу, высота первого этажа составляет 3,3 м, а остальных – 2,9 м.
Сергей Черепанов заявил, что к каждой квартире будет прилегать балкон или лоджия. Исключения составляют некоторые помещения со второго по четвертый этаж.
В нежилом комплексе архитектор предлагает разместить точки общепита и центры дополнительного образования детей, например, языковые школы, изостудии и спортивные кружки. На третьем этаже хотят организовать многофункциональный спортивный зал. Высота потолков составляет от 3,6 до 9 м.
Что касается территории двора, то здесь будут построены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослых.
«Мы постарались свести к минимум размещение машин на территории двора и выделили большую часть парковочных мест за его пределами», - отметил Черепанов.
Жильцы смогут поставить машины по периметру жилого квартала, а также в подземной парковке. Всего рассчитано 179 парковочных мест. Участники градсовета отметили, что мест может не хватить сотрудникам южного здания, которые не проживают в комплексе, но работают в нем. Черепанов предположил, что в будущем им возможно придется их арендовать.
Фасад коммерческого помещения будет выполнен из монолитного каркаса. А жилые – из сборных ж/б панелей. Для облицовки будет использована декоративная плитка.
«Колористические и ритмические решения фасадов отражают современные тенденции в нынешнем жилищном строительстве», - отметил Черепанов.
Проект одобрили.