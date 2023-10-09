На фоне ажиотажа по ипотеке на Алтае подскочили цены на жилье в новостройках

Рост цены квадратного метра в строящихся многоквартирных домах в Алтайском крае ускорился в августе и сентябре, следует из единой информационной системы жилищного строительства. Сегодня «квадрат» стоит на 15% больше, чем в начале года. Повышение ставки Центробанка, произошедшее в середине августа, и, возможно, другие факторы вызвали взлет спроса на ипотеку, в том числе по льготным программам. А повышенный спрос потянул за собой рост цен на жилье в новостройках.

Вопреки усилиям

В Центробанке не раз заявляли о намерении ограничить рост цен на жилье и привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.

Однако в октябре цена квадратного метра на первичном рынке, то есть в строящихся домах, достигла в Алтайском крае 88 938 рублей, следует из деклараций застройщиков, опубликованных в единой информационной системе жилищного строительства.

По сравнению с июлем, последним месяцем перед резким повышением ставки ЦБ, квадратный метр подорожал на 6%, по сравнению с январем - на 15%, а с октябрем 2022-го – на 27,3%. Иначе говоря, за год новостройки подорожали почти на треть.

Таблица. Altapress.ru

Рост цен на жилье - не новость. Однако в первые месяцы года средняя цена «квадрата» в регионе поднималась скорее плавно, на 1 тыс. рублей в месяц (плюс-минус). А вот в августе и сентябре рост резко ускорился.

К слову, строящееся жилье подорожало и в целом по стране: со 135,9 тыс. рублей до 156 тыс. (к октябрю 2022-го), или на 15%.

Факторы роста

Ускорение роста цен по времени совпало с взлетом спроса на ипотеку, случившимся после 15 августа, когда ЦБ резко, с 8,5 до 12%, увеличил ключевую ставку. Совпало оно и с заявлениями о том, что условия выдачи льготной ипотеки будут ужесточать.

Уже в августе крупнейшие ипотечные банки Сбер и ВТБ объявили о предстоящем увеличении ставок по кредитам на жилье на 2 п.п. Заявления послужили катализатором - по крайней мере, отчасти.

Таблица. Altapress.ru

Участники рынка стали сообщать, что заемщики устремились оформлять кредиты по старым условиям.

Об ажиотажном спросе в августе-сентябре барнаульские риэлторы и строители говорили изданию «Толк». Правда, руководитель Союза строителей края Анатолий Мишустин описал ситуацию как некоторое, но не колоссальное повышение спроса.

Но августовская статистика скорее подтверждает взлет спроса, особенно на льготные ипотечные программы, распространяющиеся только на новостройки. Статистика по сентябрю еще не опубликована.

Жители края взяли в августе 3 294 ипотечных кредита. Из них 1003 - на первичном рынке, что на 57% больше, чем в июле. Остальные 2291 кредита взяли на приобретение готового жилья, что на 25%, больше, чем в июле.

Вторичный рынок недвижимости. Вторичка. Altapress.ru

Впрочем, другие эксперты предположили, что росту спроса способствовало и августовское обрушение курса рубля, подогревшее интерес к инвестициям в жилье, а также традиционный для осени сезонный интерес к покупке квартир.

«Коммерсантъ» отмечает также рост цен и на вторичное (готовое) жилье в третьем квартале. При этом эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют снижение в начале 2024 года из-за сокращения спроса.

И уже сейчас на вторичном рынке стало больше предложений, когда реально можно купить квартиру по цене ниже рынка – со скидками. Как будут вести себя цены на первичном рынке? Тут многое зависит от спроса на льготную ипотеку. Здесь ставки пока остаются относительно доступными.