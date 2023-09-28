28 сентября
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Недвижимость

Мраморные апартаменты с зеркальными потолками посуточно сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей

Квартиру класса "люкс" сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей. Она располагается по адресу ул. Антона Петрова, 196А.

Мраморные апартаменты с зеркальными потолками посуточно сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей.
Мраморные апартаменты с зеркальными потолками посуточно сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей.
"Авито"

Общая площадь однушки 40 кв. м.

В квартире сделан дизайнерский ремонт. Есть все нужные кухонные принадлежности, плита, микроволновка, стиральная машина. Также для удобства работает цифровое телевидение и Wi-Fi.

В спальне стоит кровать, которая напоминает стиль современной дворцовой классики.

Главная отличительная черта - зеркальные потолки.

Поблизости находятся два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", а также парк "Лесная сказка".

Владелец отмечает, что квартира не сдается под вечеринки и людям с животными.

Ранее трехкомнатную квартиру с огромными потолками и стильными люстрами продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.

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