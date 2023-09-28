Мраморные апартаменты с зеркальными потолками посуточно сдают в Барнауле за 2,5 тыс. рублей.

Общая площадь однушки 40 кв. м.
В квартире сделан дизайнерский ремонт. Есть все нужные кухонные принадлежности, плита, микроволновка, стиральная машина. Также для удобства работает цифровое телевидение и Wi-Fi.
В спальне стоит кровать, которая напоминает стиль современной дворцовой классики.
Главная отличительная черта - зеркальные потолки.
Поблизости находятся два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", а также парк "Лесная сказка".
Владелец отмечает, что квартира не сдается под вечеринки и людям с животными.
Ранее трехкомнатную квартиру с огромными потолками и стильными люстрами продают в Барнауле за 11,9 млн рублей.