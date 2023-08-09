Мощный многоквартирник с тренажерным залом для жильцов построят за стадионом «Динамо» в Барнауле

У пересечения ул. Никитина и пр. Комсомольского появится дом на 38 квартир — с аркой, подземной парковкой и первым этажом, отданным в распоряжение жильцов. «Мастерская Золотова» представила проект на градостроительном совете.

Угловой девятиэтажный дом появится на ул. Никитина, 41. На этаж ниже будет сторона здания, которая примыкает к Комсомольскому проспекту: так объект станет соответствовать требованиям по высоте.

Здание входит в зону объекта культурного наследия — здания банковской школы. В выборе теплого коричневого цвета проектировщики опирались на историческую и современную застройку. Есть и вариант в серых оттенках.

В оформлении фасадов используют традиционные материалы — кирпич и белую штукатурку. Кондиционеры спрячутся в лоджиях.

«Масштаб членения окон дома совпадает с окружающей двухэтажной застройкой, что, на наш взгляд, объединяет здания», - отметил архитектор Владимир Золотов.

1,4 тыс. кв. м — площадь участка;

567 кв. м — площадь застройки;

38 – количество квартир;

95 человек — расчетное количество жителей.

Строители выполнят арку в два этажа, через которую можно будет въехать во двор со стороны Комсомольского проспекта.

Проект многоквартирного дома на ул. Никитина, 41. Мастерская Золотова

Первый этаж девятиэтажки, по желанию заказчика, отдадут в распоряжение жильцов. Тут будут общественные помещения для отдыха и занятий, куда можно попасть из вестибюля.

«Здесь будет не те 1,5 спортивных тренажера, которые обычно ставят во дворах. Более расширенная функция», - сказал Владимир Золотов.

В доме не будет магазинов, все входы в него будут находиться во дворе. Проектировщики предусмотрели 34 мест в подземной и 7 в гостевой парковке.

«Мне нравится, что использовали традиционный принцип для Барнаула периметральности», - заметил архитектор Сергей Боженко. - Больше нравится коричный вариант - увязывается с большинством объектов культурного наследия в колористическом смысле».

Он порекомендовал предусмотреть расширение полос перед перекрестном для организации правого поворота. Это поможет увеличить пропускную способность на трудном узком участке.

Что находится вокруг ул. Никитина, 41. Мастерская Золотова

Архитектор Александр Деринг добавил, что можно попробовать придать большую рельефность фактуре стен.

Некоторые эксперты отметили, что было бы интересно посмотреть на план с перспективой общего развития квартала.

«Схему планировки нужно готовить, только когда охранные зоны определили. Когда это будет — не понятно. Предвидеть дальнейший ход событий при точечной застройке в старой части города — это работа для работы, пользы не будет», - возразил архитектор Евгений Башкиров.

Тем не менее, заместитель председателя совета Антон Воробьев заметил, что подобный градостроительный анализ поможет архитекторам при представлении новых проектов.

Эскиз дома на ул. Никитина, 41 одобрили.