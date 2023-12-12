Милую студию в два уровня продают в Барнауле за 1,9 млн рублей

Студия располагается на первом этаже четырехэтажного дома.
Общая площадь квартиры 21,1 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 90 тыс. рублей.
Квартира в состоянии улучшенной черновой отделки, поэтому вы можете реализовать все свои фантазии и сделать из нее квартиру своей мечты.
Также большой плюс — есть подсобное помещение, поэтому не придется складировать все в квартире.
Преимущества дома:
Дом монолитно-кирпичный, а это говорит о надежности и долговечности конструкции.
В шаговой доступности: школы, детские сады, спортивные площадки и стадионы, продуктовые магазины, аптеки, автобусные остановки, места для отдыха, больницы.
Ранее сообщалось, что дом как из «Майнкрафт» продают в Барнауле за 30 млн рублей.