Между заправкой и памятниками. Последний клочок земли у мэрии займет офис барнаульского застройщика

На Гоголя, 53 планируют построить изящное административно-офисное здание с подземной парковкой. При презентации проекта архитектор Илья Нетолчин отметил, что собственником здания будет строительная компания «Селф». Почему оно привлекательно само по себе, но недостаточно хорошо для ближайшего памятника, рассуждали эксперты.

Пергола и спортзал для йоги

Здание будет находиться на месте заброшенной промбазы, построенной в 1980-х. Ее разберут по кирпичику. Участок находится в самом центре города, напротив барнаульской администрации. Офис «Селфа» же сейчас расположен глубоко в промзоне, на проспекте Калинина.

Участок прямоугольный, вытянутый в сторону ул. Гоголя, с нее же будет въезд в подземную парковку на 59 мест. Во дворике организуют площадку для отдыха с перголой.

Здание будет представлять собой монолитный железобетонный каркас, заполненный утепленным керамическим кирпичом. Установят усиленное остекление.

На первом этаже будут кофейня-буфет, офисные ячейки, спортзал, кухня и комната отдыха для сотрудников, архив, переговорная, санузлы и т.д. В холле – ресепшн и зона для показа макетов.

Архитектор придерживался открытой планировки. Пространство предлагают разграничивать светопрозрачными перегородками.

На втором этаже помимо основных помещений будут кабинеты службы IT, серверные и кладовые. Третий этаж займут ключевые специалисты и руководство, лекторий и конференц-зал.

Кстати, помимо «Селфа» здесь будут и другие компании: часть помещений сдадут в аренду.

Соседский конфликт

Как отмечают разработчики мастерской «Классика», отделка, пластическое и цветовое решение фасада построены по архитектурным трендам: динамичный силуэт, выразительность больших плоскостей.

При этом учитывается сложившийся архитектурный контекст. Цветовая гамма сдержанная, чтобы не вызывать диссонанса с окружающей застройкой. Также процент остекления фасадов (47%) решили визуально уменьшить за счет декоративных ламелей. По задумке, они должны скрыть стеклянную поверхность.

Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика

Однако главный специалист Алтайохранкультуры Анна Ситникова считает, что этого недостаточно, чтобы выдержать необходимые требования. Дело в том, что здание попадает в охранную зону объекта культурного наследия – Магазина Трубицина на ул. Пушкина, 48. Выступающая отметила, что процент остекления здания для этого места слишком большой, да и недопустимы здесь месте глухие ограждения.

«Режимы направлены на регенерацию территорий, восстановление утраченной среды. Нужно компенсировать утраченные объекты на основе исторического контекста», — сказала она.

К слову, забор установили для пожарной безопасности, чтобы огородиться от соседней АЗС.

Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика

Также эксперты отметили, что памятник близок к так называемой зоне влияния котлована: глубокие земельные работы могут повредить.

«Буквально кварталом ниже, на ул. Пушкина была такая же попытка устройства подземной парковки за Минстроем. Закончилось тем, что раскачали здание на пр. Ленина. Были серьезные взыскания, имейте в виду», - сказал главный архитектор края Виктор Четошников.

Кроме этого, он порекомендовал ради безопасности перенести направленный в сторону АЗС главный вход на ул. Гоголя. Или развернуть здание так, чтобы выходить нужно было на противоположную от заправки сторону.

Проект офиса на ул. Гоголя, 53 Архитектурная мастерская Классика

Есть ли выход

Некоторые члены градостроительного совета пожалели архитектора

«Илья – заложник градостроительной ситуации, — сказал Сергей Боженко. - С одной стороны АЗС, которой не место в центре города. А с другой – объект культурного наследия. Ситуация портит усилия проектировщика регенерировать историческую среду и создать ансамбль».

Некоторые поддержали.

«А есть выход из ситуации? – спросил архитектор Сергей Шадрин. – В данной ситуации автор хорошо вписался в существующую, а не перспективную застройку – будет ли вообще она? Правильно сделал, что не стал ни к чему привязываться. Получилось хорошее, вкусное здание».

Виктор Четошников подчеркнул: «Правила есть правила, на этой территории их нужно соблюдать».

Проект приняли к сведенью, поручив разобраться с замечаниями Алтайохранкультуры.

3,5 тыс. кв. м – площадь участка; 1,5 тыс. кв. м – площадь застройки; 4,2 м – высота первого этажа. Остальных двух – 3 м.

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