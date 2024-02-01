«Мария-Ра» построит кое-что в новом жилом районе Барнаула, и это будет не только магазин

Объект будет находиться на ул. 6-я Нагорная, 15г/11. На первом этаже будет магазин, судя по корпоративному цвету на фасаде, — супермаркет «Мария-Ра». А на втором и третьем этаже парковки на 150 машин.
4,8 тыс. кв. м – площадь участка;
2,48 тыс. кв. м – площадь застройки.
Гараж-магазин соберут из металлокаркаса и закроют сэндвич-панелями.
С севера и востока – здание окружает ЖК в салатово-бежевом оттенке. К участку примыкает охранная зона ЛЭП.
Эксперты заметили, что на планах не размечены ни улицы, ни тротуары, ни красные линии, нет проекта планировки. Из-за этого непросто учесть, насколько объект соответствует градостроительным нормам.
Архитектору порекомендовали добавить подсветку и использовать вместо сэндвич-панелей фиброцементные, какие используются в оформлении соседних домов. А также сразу предусмотреть места для вентиляционных коробов на фасаде и кровле здания.
Объект отправили на доработку.
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