7 июня
﻿
Недвижимость
Erid: 4CQwVszH9pUhpfEjz6s

Жизнь в сфере: уникальные купольные дома встречают гостей на Алтае и по всей России

Все мы любим красивый отдых в живописных местах. Особенно, когда он проходит на природе, в уютной и комфортной атмосфере. Наши друзья из соседнего Новосибирска — компания NeoDome — как раз ратует за создание такой атмосферы.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

Они поделились с нами фотографиями своих уникальных купольных домов со всех уголков России, в том числе и Алтая. И приглашают вас почувствовать их комфорт и гостеприимство.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

Бум на купольные глэмпинги у нас в стране начался всего несколько лет назад. Кто-то из вас, возможно, в них уже отдыхал. Однако большинство таких домов — тентовые. Они не отличаются комфортом и экологичностью.

NeoDome, как компания-производитель, решила, что ее клиенты достойны домов премиального уровня и соответствующего качества.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

Можно увидеть, что дома компании имеют необычный и современный дизайн, который привлекает внимание своей нестандартностью. Купола из стекла позволяют наслаждаться красивыми видами на природу, а деревянные элементы создают уютную атмосферу внутри дома. В таких домах комфортно как летом, так и зимой, благодаря тому, что они хорошо защищены от холода и жары.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

Отдых в таких домах представляется очень привлекательным и романтичным. Можно проводить время в кругу семьи или друзей, готовить ужины на свежем воздухе, наслаждаться красивыми закатами и звездным небом. Он позволяет отвлечься от городской суеты и насытиться энергией природы.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.
Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

NeoDome делает ставку на экологичность и комфорт. Компания производит дома, в которых можно наслаждаться красотами природы, не жертвуя при этом удобством.

Поставили бы вы такие дома в своём отеле?

Ещё больше классных фотографий вы найдёте на сайте компании NeoDome.ru.

Приятного отдыха и просмотра!

  • Реклама #325739

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость