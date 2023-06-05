Жизнь в сфере: уникальные купольные дома встречают гостей на Алтае и по всей России

Все мы любим красивый отдых в живописных местах. Особенно, когда он проходит на природе, в уютной и комфортной атмосфере. Наши друзья из соседнего Новосибирска — компания NeoDome — как раз ратует за создание такой атмосферы.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome.

Они поделились с нами фотографиями своих уникальных купольных домов со всех уголков России, в том числе и Алтая. И приглашают вас почувствовать их комфорт и гостеприимство.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

Бум на купольные глэмпинги у нас в стране начался всего несколько лет назад. Кто-то из вас, возможно, в них уже отдыхал. Однако большинство таких домов — тентовые. Они не отличаются комфортом и экологичностью.

NeoDome, как компания-производитель, решила, что ее клиенты достойны домов премиального уровня и соответствующего качества.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. На фото Алёна Зенкова. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

Можно увидеть, что дома компании имеют необычный и современный дизайн, который привлекает внимание своей нестандартностью. Купола из стекла позволяют наслаждаться красивыми видами на природу, а деревянные элементы создают уютную атмосферу внутри дома. В таких домах комфортно как летом, так и зимой, благодаря тому, что они хорошо защищены от холода и жары.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

Отдых в таких домах представляется очень привлекательным и романтичным. Можно проводить время в кругу семьи или друзей, готовить ужины на свежем воздухе, наслаждаться красивыми закатами и звездным небом. Он позволяет отвлечься от городской суеты и насытиться энергией природы.

Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М. Купольные дома из стекла и дерева от компании NeoDome. Фото предоставлено ИП Мазуренко Л.М.

NeoDome делает ставку на экологичность и комфорт. Компания производит дома, в которых можно наслаждаться красотами природы, не жертвуя при этом удобством.

Поставили бы вы такие дома в своём отеле?

Ещё больше классных фотографий вы найдёте на сайте компании NeoDome.ru.

Приятного отдыха и просмотра!