Легкость и свежесть. Какую «негнетущую» десятиэтажку построят в центре Барнаула

На ул. Папанинцев, 161 планируют возвести 10-этажный дом с небольшим количеством квартир. Его проект на градостроительном совете представила руководитель творческой мастерской «Призма» Наталья Кан.

Проект приготовили для специального застройщика «Северное сияние», связанный с компанией «Созидание». Это ее первый жилой комплекс в Барнауле.

Дом будет находиться между пр. Красноармейским и пер. Ядринцева. Участок относится к зоне застройки многоэтажными домами «Ж1».

1,2 тыс. кв. м – площадь участка;

2,1 тыс. кв. м – общая площадь квартир;

43 – количество квартир;

73 – расчетное количество жильцов

Участок непростой – с перепадом в 3,3 м. Архитектор использовал эту особенность: въезд в двухуровневый паркинг спроектирован с уровня земли. Двор выровняют и поднимут на уровень ул. Папанинцев.

Дом будет монолитным. Отделка – штукатурка молочного цвета с акцентными багровыми линиями. Первый этаж и часть гаража оформят кирпичом. Лоджии закроют отражающие и тонированные стекла.

«Багровый цвет есть в окружающей застройке, а молочный создает ощущение легкости и свежести. Негнетущее на человека воздействие», - добавила Наталья Кан.

Проект 10-этажки на ул. Папанинцев, 161. Творческая мастерская "Призма"

Первый этаж займут помещения общественного назначения. Следующие восемь – одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На последнем этаже будет студия и две квартиры большой площадью с крупными верандами, выходящими на ул. Папанинцев.

Проект 10-этажки на ул. Папанинцев, 161. План этажа. Творческая мастерская "Призма" Проект 10-этажки на ул. Папанинцев, 161. План этажа. Творческая мастерская "Призма"

Вечером дом будет украшать контурная ночная подсветка.

За счет участка до шести метров расширили дорогу для проезда во внутрь микрорайона.

На территории дома появятся площадки для игр, отдыха и спорта с резиновым покрытием. Заезжать машины во двор не будут.

«Мы сделаем усиленное перекрытие, чтобы мог заехать пожарный автомобиль, - отметила Наталья Кан. - Нам поставили жесткое условие: никакие автомобили не запускать. У нас разразилась дискуссия, но заказчик сказал, что сам живет в таком доме и это удобно».

Проект 10-этажки на ул. Папанинцев, 161. Творческая мастерская "Призма"

Кроме того, площадки для тихого отдыха расположены несколько ближе к дому, чем требуется по нормативам. Это решение объясняют стесненными условиями, добавив, что в эту часть двора выходят застекленные балконы, что сыграет роль в шумоизоляции.

«Архитектурно-художественное решение домика вызывает ощущение приятности, сделано со вкусом, - сказал член градсовета Сергей Боженко. - Но территория неприемлема для эксплуатации дома. Нужно делать полноценный объезд и разворотную площадку для пожарных машин. В этом нужно значительно подкорректировать».

Проект согласовали с поручением исправить замечания в рабочем порядке.