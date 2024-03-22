Четырешку в центре города продают за 15 млн рублей. Она располагается в доме "Три богатыря" по адресу пр-т Ленина, 31.

Квартиру в интересном барнаульском доме продают за 15 млн рублей.

Общая площадь четырешки 128 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 117 тыс. рублей

Дом построили в 2000 году. Сама квартира находится на втором из 17 этажей.

В доме два входа — со стороны пр. Ленина и со двора. Подъезд чистый, всегда порядок. На площадке всего две квартиры.

В квартире есть большая кухня-гостинная с окнами на пр. Ленина, три изолированные спальные комнаты, застекленный балкон, два санузла, просторный коридор. Высота потолков 3,2 м.

На полу выложена финская доска. В коридоре, кухонной зоне и в ванной — пол с подогревом.

На территории дома имеется автоматические ворота в подземный паркинг, детская, спортивная площадки.

В шаговой доступности школы, детские сады, развивающие центры, бассейн, ВУЗы, торговые Центры, администрация города.

Ранее сообщалось, что трехуровневую квартиру с кинотеатром продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.

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