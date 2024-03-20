Трехкомнатную квартиру с двумя теплыми балконами продают в Барнауле за 7,7 млн рублей. Она располагается по адресу Северный Власихинский пр., 122к1.

Квартиру с зеленым балконом продают в Барнауле за 7,7 млн рублей.

Общая площадь трешки 61 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 152 тыс. рублей.

Балкон можно использовать как обеденную зону и при этом наслаждаться видом из окон.

В кухне-гостиной красивый мебельный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной индукционной панелью и вытяжкой.

В спальне большое угловое окно, из-за которого очень уютно и солнечно.

Из второй спальни есть выход на «теплый балкон» (отделан декоративной штукатуркой эффект «апельсиновая корка»).

Балкон можно использовать как кабинет.

Коридор в декоративной штукатурке (эффект замши), которая не боится домашних животных и загрязнений.

Во всех комнатах выведена трасса под кондиционеры.

Отмечается, что в квартире никто не жил.

Ранее сообщалось, что уютный светлый домик продают в Барнауле за 13,4 млн рублей.

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