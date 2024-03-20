Квартиру с зеленым балконом продают в Барнауле за 7,7 млн рублей.

Общая площадь трешки 61 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 152 тыс. рублей.
Балкон можно использовать как обеденную зону и при этом наслаждаться видом из окон.
В кухне-гостиной красивый мебельный гарнитур со встроенным духовым шкафом, варочной индукционной панелью и вытяжкой.
В спальне большое угловое окно, из-за которого очень уютно и солнечно.
Из второй спальни есть выход на «теплый балкон» (отделан декоративной штукатуркой эффект «апельсиновая корка»).
Балкон можно использовать как кабинет.
Коридор в декоративной штукатурке (эффект замши), которая не боится домашних животных и загрязнений.
Во всех комнатах выведена трасса под кондиционеры.
Отмечается, что в квартире никто не жил.
Ранее сообщалось, что уютный светлый домик продают в Барнауле за 13,4 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале