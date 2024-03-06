6 марта
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Недвижимость

Квартиру с невероятными закатами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей

В Барнауле продают уникальную дизайнерскую квартиру в центре города. Она располагается по адресу ул. Чехова, 20.

Квартиру с невероятными закатами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
Квартиру с невероятными закатами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь трешки 66 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 166 тыс. рублей.

Квартира расположена в ЖК "Антон Палыч" от застройщика СК "Сибирия". Дому шесть лет.

Внутри есть полностью утепленная лоджия, а также утеплен пол и потолок.

Шикарный вид из окон за счет высокого этажа заставит восхититься любого.

Техническое оснащение квартиры

  • Ультратонкий телевизор LG OLED
  • Акустическая система с сабвуфером JBL
  • Немецкая инсталляция TECE
  • Стиральная машина LG
  • Установлен видеодомофон
  • Варочная панель, духовой шкаф и посудомоечная машина фирмы Bosch
  • Встроенная микроволновая печь фирмы Samsung
  • Смеситель для кухни GROHE с вытяжным изливом
  • Кухонный гарнитур с системой Blum
Квартиру с невероятными закатами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
Квартиру с невероятными закатами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.
"Авито"

У дома имеется наружное видеонаблюдение, ваш комфорт и безопасность также обеспечит консьерж, которая всегда на посту.

Квартира находится в тихом центре "Старого города", в шаговой доступности основные достопримечательности города: Барнаульский Арбат, ВДНХ, набережная, речной вокзал, проспект Ленина.

Удобное расположение позволит быстро и без пробок добраться до основных ВУЗов, театров, бассейна СК "Обь", а также до трассы здоровья и лыжной базы "Динамо".

Ранее сообщалось, что трешку с зеркальным потолком и идеальной зоной отдыха продают в Барнауле за 14,6 млн рублей.

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