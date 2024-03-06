Квартиру с невероятными закатами продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.

Общая площадь трешки 66 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 166 тыс. рублей.
Квартира расположена в ЖК "Антон Палыч" от застройщика СК "Сибирия". Дому шесть лет.
Внутри есть полностью утепленная лоджия, а также утеплен пол и потолок.
Шикарный вид из окон за счет высокого этажа заставит восхититься любого.
Техническое оснащение квартиры
- Ультратонкий телевизор LG OLED
- Акустическая система с сабвуфером JBL
- Немецкая инсталляция TECE
- Стиральная машина LG
- Установлен видеодомофон
- Варочная панель, духовой шкаф и посудомоечная машина фирмы Bosch
- Встроенная микроволновая печь фирмы Samsung
- Смеситель для кухни GROHE с вытяжным изливом
- Кухонный гарнитур с системой Blum
У дома имеется наружное видеонаблюдение, ваш комфорт и безопасность также обеспечит консьерж, которая всегда на посту.
Квартира находится в тихом центре "Старого города", в шаговой доступности основные достопримечательности города: Барнаульский Арбат, ВДНХ, набережная, речной вокзал, проспект Ленина.
Удобное расположение позволит быстро и без пробок добраться до основных ВУЗов, театров, бассейна СК "Обь", а также до трассы здоровья и лыжной базы "Динамо".
Ранее сообщалось, что трешку с зеркальным потолком и идеальной зоной отдыха продают в Барнауле за 14,6 млн рублей.
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