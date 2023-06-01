Трехкомнатную квартиру для большой семьи продают за 10,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Солнечная Поляна, 81.

Квартиру для большой семьи продают за 10,8 млн рублей в Барнауле

Квартира действительно немаленькая - ее площадь составляет 86,7 кв. м. Жилые комнаты составляют 43,9 кв.м., а кухня - 18,2 кв.м. Один "жилой квадрат" стоит 124 тыс. рублей.

Трешка находится на 12 этаже из 14 в ЖК "Лапландия".

В квартире сделали дизайнерский ремонт в современном европейском стиле. Владельцы обставили комнаты мебелью из натуральных материалов, закупили необходимую технику.

В квартире есть отдельная гостиная, кухня со столовой зоной, спальня хозяев, детская комната и совмещенный санузел. Также в трешке размещена вместительная гардеробная до пяти членов семьи и балкон с панорамным остеклением.

Двор дома закрытый и украшен зеленью. В жилом комплексе строится детский сад, в соседнем квартале также есть детские сады и школы. Рядом расположена прогулочная аллея, в пяти минутах ходьбы - оздоровительно-банный комплекс RIVER.