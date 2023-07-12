Купи и парься. Какие «бани с дачами» предлагают барнаульцам

Altapress.ru нашел на Avito объявления по продаже дач с новенькими и чистенькими банями. Если «соскучились» по жаре — эта подборка для вас.

Добротная

В СНТ «Весняночка» продают дачу с «новой большой добротной бревенчатой» баней. Парилка и предбанник украшены фактурным деревом и различными аксессуарами, вроде мощных пивных кружек и табличек «баня» и «с легким паром».

Баня с дачей в СНТ «Весняночка» Avito Баня с дачей в СНТ «Весняночка» Avito Баня с дачей в СНТ «Весняночка» Avito Баня с дачей в СНТ «Весняночка» Avito Баня с дачей в СНТ «Весняночка» Avito

Кроме того, на участке в четыре сотки есть утепленный двухэтажный дом площадью 50 кв. м. Внутри — новая печь, раковина с проточным водонагревателем.

На территории также расположены хозяйственные постройки, погреб, дровник, туалет, а также кирпичный барбекю-домик с панорамными окнами. В нем все необходимое — камин-мангал, печь под казан, раковина.

Вокруг растет малина, яблоня, смородина, крыжовник, виноград.

Как отмечают авторы объявления, зимой чистят дорогу, свет не выключают и даже можно дважды в неделю набрать воду из скважины тогда как в сезон она доступна все время.

Баня с дачей в СНТ «Весняночка» Avito

Следить за участком поможет система видеонаблюдения с четырьмя камерами.

Цена: 3,8 млн рублей.

Бочкообразная

Новую «баню-бочку» продают вместе с дачей в СНТ «Луговое».

Баня с дачей в СНТ «Луговое». Avito Баня с дачей в СНТ «Луговое». Avito Баня с дачей в СНТ «Луговое». Avito Баня с дачей в СНТ «Луговое». Avito Баня с дачей в СНТ «Луговое». Avito

Участок в 12 соток находится в самом центре садоводства, на красной линии. Рядом — правление, продуктовый магазин, охрана и автобусная остановка.

Здесь также двухэтажный дом, правда, площадь его больше — 70 кв. м. Здание кирпичное, отделанное сайдингом. В нем установлен мощный прожектор, который освещает весь участок: вор не пройдет, хозяин не споткнется.

Владельцы оставят в помещениях мебель, два холодильника и телевизор, микроволновую печь, духовку, посуду и т. д.

Баня с дачей в СНТ «Луговое». Avito Баня с дачей в СНТ «Луговое». Avito

На участке есть новый туалет, три теплицы, круглая деревянная беседка с лавочками и столом, качели и два бака для полива огорода.

Кстати, о последнем: в нем растет облепиха, калина, ирга, черемуха, шиповник, жимолость, яблони, вишни, виноград, крыжовник, клубника, смородина, малина и многое другое.

Цена: 2,1 млн рублей.

Расслабляющая

В 20 минутах от Барнаула, в СНТ «Алмаз» продают баню с террасой и минималистичными лавками. Здесь есть мойка, парилка и комната отдыха.

Баня с дачей в СНТ «Алмаз». Avito Баня с дачей в СНТ «Алмаз». Avito Баня с дачей в СНТ «Алмаз». Avito Баня с дачей в СНТ «Алмаз». Avito

К бане, конечно, прилагается участок в 9,1 сотку и небольшой временный дом, площадью 24 кв. м. А также бассейн, бак для воды, три теплицы и детская песочница. «Имеется тачка садовая!» - пишут продавцы.

На территории растут яблони, вишня, малина, клубника, крыжовник, смородина, жимолость и виноград.

Как отметили в объявлении, на участке остается много свободного места для строительства дома.

Баня с дачей в СНТ «Алмаз». Avito

Дача находится рядом с асфальтированной дорогой, автобусной остановкой и магазином. Круглый год есть электричество, видеонаблюдение, охрана и вода.

Цена: 1,9 млн рублей.

Простая

Баню и дачу 2017 года постройки продают в СНТ «Отрадное». Площадь дома с верандой — 56 кв. м.

На ухоженной территории в 7,5 соток растут яблони, жимолость, смородина, крыжовник, малина, клубника и вишня. Огород отделен от остального участка и занимает не более сотки.

Владельцы предупреждают, что вода в садоводстве есть с мая по конец октября, а свет — с апреля по ноябрь.

Цена: 1,3 млн рублей.

Минималистичная

Еще более свежую дачу — 2022 года постройки (которую, впрочем, еще нужно достраивать) — продают в поселке Лесном.

Баня с дачей в поселке Лесное. Avito Баня с дачей в поселке Лесное. Avito Баня с дачей в поселке Лесное. Avito Баня с дачей в поселке Лесное. Avito Баня с дачей в поселке Лесное. Avito

Обшитая светлым деревом баня с симпатичными светильниками полностью готова к использованию. Она находится на участке в 10 соток — ровном, расположенном недалеко от трассы и газопровода.

Рядом с дачей есть лес, где растет много грибов и ягод.

Цена: 1,3 млн рублей.