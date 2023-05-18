Крошка моя. Барнаульские дачи до трех соток, которые Гулливерам точно не стоит покупать

Altapress.ru собрал подборку самых миниатюрных (до трех соток включительно) дач в Барнауле и поблизости от города. Каждая из них в чем-то самая-самая: в дороговизне, расположении или размере домика.

Самая маленькая поблизости от Барнаула

Площадь этого малыша из Первомайского района — всего лишь две сотки. Находится в СНТ «Автомобилист», за селом Кислуха.

На этом клочке земли поместился двухэтажный кирпичный домик в 40 кв. м с двумя жилыми комнатами и кухней. Здесь, как отмечает продавец, есть все для проживания. Приятный бонус — почти новая баня.

Дача в СНТ «Автомобилист». Avito Дача в СНТ «Автомобилист». Avito Дача в СНТ «Автомобилист». Avito Дача в СНТ «Автомобилист». Avito Дача в СНТ «Автомобилист». Avito Дача в СНТ «Автомобилист». Avito

Сам участок у дома никогда не давал урожая: дачу использовали исключительно для удовольствия жарить шашлык, а не горбатиться над грядками. Хотя вода для полива здесь есть весь сезон.

С двух сторон садоводство окружает сосновый бор, с третьей — протока Оби. Поэтому к дачным развлечениям добавляются рыбалка и сбор ягод и грибов.

Стоимость: 230 тыс. рублей.

Самая миниатюрная в пределах города

В СНТ «Сибирский садовод» продают участок в 2,8 соток.

Дача в СНТ «Сибирский садовод». Avito Дача в СНТ «Сибирский садовод». Avito Дача в СНТ «Сибирский садовод». Avito Дача в СНТ «Сибирский садовод». Avito

В отличие от прошлой территории, здесь уже растут яблони, груши, малина, ежевика, виноград и т. д.

«Земля очень плодородная, каждый год собираем большой урожай», - добавили в объявлении.

Домик же, как отметили продавцы, требует ремонта, либо сноса.

Стоимость: 300 тыс. рублей.

Наиболее дорогая из самых миниатюрных

За 1,9 млн рублей продают три сотки в СНТ «Дружба».

Дача в СНТ «Дружба». Avito Дача в СНТ «Дружба». Avito Дача в СНТ «Дружба». Avito Дача в СНТ «Дружба». Avito

Участок включает деревянный дом в 25 кв. м, облицованный металлопрофилем. В нем есть новая кухня, канализация и водопровод, который работает только летом.

Кроме того, на территории расположены баня из бруса, хозяйственная постройка и новенький туалет. Есть место и для двух машин. Ограждает участок металлический забор и рабица.

В объявлении добавили, что можно провести газ. Мангал, каркасный бассейн, качели, холодильник, микроволновая печь, плита, телевизор, диван и пылесос останутся в подарок новым владельцам.

Дача с самым миниатюрным домом на маленьком участке

В садоводстве «Обь-1» на трех сотках стоит дом 3 на 4 метра. На самом деле это кирпичная баня с комнатой отдыха, где поместились небольшая тахта, стол и табуреты. К постройке примыкает сарай для хранения инструментов и дров.

Дача в садоводстве «Обь-1». Avito Дача в садоводстве «Обь-1». Avito Дача в садоводстве «Обь-1». Avito Дача в садоводстве «Обь-1». Avito Дача в садоводстве «Обь-1». Avito Дача в садоводстве «Обь-1». Avito Дача в садоводстве «Обь-1». Avito

Внутри двора есть место для машины, посиделок. Часть занимает большой поливочный бак-бочка. На оставшейся территории растет слива и яблоня, жимолость, кусты смородины и малины.

К участку ведет прямая дорога от остановки «Научный городок».

Стоимость: 345 тыс. рублей.

Самая близкая к Оби маленькая дача

В Гоньбе, в СНТ «Обь-2» выставили на продажу три сотки. Их отдадут вместе с домом из бруса с комнатой отдыха, предбанником и баней.

В огороде растут яблони, вишни, кусты малины и т. д.

В объявлении отметили, что можно провести электричество, которое будет работать без перебоев круглый год. И добавили, что участок приватизирован.

Стоимость: 610 тыс. рублей.