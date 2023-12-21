21 декабря
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Недвижимость

Как можно ниже. Гостиницу-крошку достроят после восьмилетнего перерыва в Барнауле

Гостиницу на ул. Смирнова, 69 все-таки построят. Градсовет рассмотрел повторно рассмотрел проект, который ждал своего воплощения восемь лет. Как его изменили – расскажем в материале altapress.ru.

Обновленный проект гостиницы на ул. Смирнова, 69.
Обновленный проект гостиницы на ул. Смирнова, 69.
Мастерская Золотова

Эскиз разработала «Мастерская Золотова» для компании «Проспект».

Подробнее о представленном проекте мы рассказывали в прошлый раз. Если кратко: заказчик решил строить на готовом фундаменте одноэтажное здание с пятью номерами на 14 мест. Один предназначается администрации, остальные – постояльцам.

Экспертов смутил небольшой размер гостиницы и малое количество номеров. Как отметил Владимир Золотов, предполагается, что в них будут останавливаться сотрудники загородных фирм.

Члены градсовета добавили, что площадь участка позволяет построить гораздо большее здание, хотя бы двух или трехэтажное.

На новом заседании архитектор представил несколько новых вариантов. В первом – здание осталось одноэтажным, увеличившись в высоте и объеме. Появились пандусы и высокий цоколь.

Цветовое решение полностью идентично зданию, построенному рядом: бело-серый фасад с элементами панелей под дерево.

Во втором варианте здание двухэтажное, с балкончиком над входной группой. В третьем – почти что идентичное, с дополнительным этажом. Однако на заседании отметили, что заказчик не планировал строить не одноэтажный объект.

«Ничто не вечно под луной. Все здания ожидает реконструкция либо снос с последующей застройкой, - сказал член градостроительного совета Сергей Боженко. - В этом случае мне совершенно очевидно, что рано или поздно заказчик станет более состоятельным и придет к выводу, что нужно увеличить этажность. Можно согласовать и не мешать развиваться».

Напомним, что восемь лет назад на этом пустыре началось строительство двухэтажной гостиницы. Однако проект заморозили. Участок продали на аукционе новому владельцу, которому поставили обязательное условие – достроить гостиницу.

1,2 тыс. кв. м – площадь занимаемого участка.

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