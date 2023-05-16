18 мая
﻿
Недвижимость

Красивый особняк из желтого кирпича продают за 17 млн рублей в Барнауле

Красивый дом из желтого кирпича с выходом в березовую рощу продают за 17 млн рублей. Он находится в селе Власиха, микрорайоне Октябрьский, на улице Изящная, 13А.

Красивый особняк из желтого кирпича продают за 17 млн рублей в Барнауле
Красивый особняк из желтого кирпича продают за 17 млн рублей в Барнауле
Авито

Дом впечатляет своими размерами. Его площадь составляет 200 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 85 тыс. рублей.

Дом построили полностью из кирпича желтого цвета в 2014 году. В нем большое количество окон и высокие потолки, благодаря чему в комнатах много света и места.

В особняке все комнаты изолированные и оформлены в светлые цвета. Из большого холла можно пройти в сердце дома - большую гостиную. Она совмещена с кухней. Оттуда есть выход на летнюю террасу.

В доме также есть несколько спальных комнат, отдельная гардеробная, котельная и гостевой санузел.

Особняк стоит на участке в 10 соток. Отсюда можно пройти в березовую рощу. Вся территория облагорожена и обнесена высоким декоративным забором с автоматическими воротами. Во дворе под основной крышей также есть два парковочных места.

Ранее за ту же цену в Барнауле продают волшебный коттедж рядом с дендрарием.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость