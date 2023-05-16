Красивый особняк из желтого кирпича продают за 17 млн рублей в Барнауле

Дом впечатляет своими размерами. Его площадь составляет 200 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь 85 тыс. рублей.
Дом построили полностью из кирпича желтого цвета в 2014 году. В нем большое количество окон и высокие потолки, благодаря чему в комнатах много света и места.
В особняке все комнаты изолированные и оформлены в светлые цвета. Из большого холла можно пройти в сердце дома - большую гостиную. Она совмещена с кухней. Оттуда есть выход на летнюю террасу.
В доме также есть несколько спальных комнат, отдельная гардеробная, котельная и гостевой санузел.
Особняк стоит на участке в 10 соток. Отсюда можно пройти в березовую рощу. Вся территория облагорожена и обнесена высоким декоративным забором с автоматическими воротами. Во дворе под основной крышей также есть два парковочных места.
Ранее за ту же цену в Барнауле продают волшебный коттедж рядом с дендрарием.