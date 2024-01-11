12 января
﻿
Недвижимость

Красивые закаты и рассветы. Эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей

Уютную двухкомнатную квартиру на последнем, 16 этаже, продают в Барнауле за 12 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 280-летия Барнаула, 15.

Эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей.
Эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь двушки 62 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 193 тыс. рублей.

Дом из кирпича построили в 2021 году. Отмечается, что звукоизоляция отличная, соседей не слышно.

На полу паркетная доска, на кухне, санузле и лоджии теплый пол под керамогранитом. На стенах декоративная штукатурка — ее очень легко мыть щеткой.

Подоконники выполнены из дуба, а радиаторы чугунные и выкрашены под медь. При этом в квартире всегда очень тепло.

Продавец очень щедрый и оставляет новым владельцем все, что им понравится. Из техники есть все — посудомоечная, стиральная, сушильная машина, водонагреватель, телевизоры, проектор, кондиционер, рекуператоры под окнами и в гардеробной, для лучшей вентиляции.

Подъезды заслуживают внимания. Во-первых, они с высокими потолками и очень просторные, а во-вторых, есть консьерж. Это сохраняет душевность.

Расположение дома очень удачное: рядом находится много магазинов, школ, садики, а также очень удобная транспортная развязка.

Ранее сообщалось, что трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость