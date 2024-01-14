Красивые закаты и рассветы. Эстетичную двушку продают в Барнауле за 12 млн рублей

Уютную двухкомнатную квартиру на последнем, 16 этаже, продают в Барнауле за 12 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 280-летия Барнаула, 15.

Общая площадь двушки 62 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 193 тыс. рублей.

Дом из кирпича построили в 2021 году. Отмечается, что звукоизоляция отличная, соседей не слышно.

На полу паркетная доска, на кухне, санузле и лоджии теплый пол под керамогранитом. На стенах декоративная штукатурка — ее очень легко мыть щеткой.

Подоконники выполнены из дуба, а радиаторы чугунные и выкрашены под медь. При этом в квартире всегда очень тепло.

Продавец очень щедрый и оставляет новым владельцем все, что им понравится. Из техники есть все — посудомоечная, стиральная, сушильная машина, водонагреватель, телевизоры, проектор, кондиционер, рекуператоры под окнами и в гардеробной, для лучшей вентиляции.

Подъезды заслуживают внимания. Во-первых, они с высокими потолками и очень просторные, а во-вторых, есть консьерж. Это сохраняет душевность.

Расположение дома очень удачное: рядом находится много магазинов, школ, садики, а также очень удобная транспортная развязка.

Ранее сообщалось, что трехкомнатную квартиру с пальмой посреди комнаты продают за 5,8 млн рублей.

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