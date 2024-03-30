Коттедж с витражными окнами и идеальным садом продают в Барнауле за 23,9 млн рублей.

Общая площадь дома 315 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 75,8 тыс. рублей.
Отмечается, что дом разделен на две части.
Меньшая часть — 105 кв. м. Ее можно использовать как гостевую квартиру.
Второй этаж включает 210 кв. м.
На первом этаже есть холодный тамбур с окном, прихожая с небольшой гардеробной.
На второй этаж ведет монолитная лестница, парящая в воздухе, с кованным ограждением ручной работы. В лестничном проеме большое окно, что делает лестницу очень светлой.
На втором этаже располагаются спальни и библиотека.
На территории есть много цветущих растений.
Ранее сообщалось, что трехуровневую квартиру с кинотеатром продают в Барнауле за 18,5 млн рублей.
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