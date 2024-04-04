5 апреля
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Недвижимость

Коттедж с цветной кухней продают в Барнауле за 20,5 млн рублей

Двухэтажный кирпичный дом продают в Барнауле за 20,5 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Просторная, 103А.

Коттедж с цветной кухней продают в Барнауле за 20,5 млн рублей.
Коттедж с цветной кухней продают в Барнауле за 20,5 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 235,8 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 90 тыс. рублей.

Хозяин подчеркнул, что в доме сделан хороший ремонт.

На первом этаже располагается большой теплый гараж с автоматическими секционными воротами на два автомобиля с дополнительным входом в дом. Просторный коридор, гостевая спальня, просторная гостиная, совмещенная с кухней - столовой, санузел с ванной джакузи.

На втором этаже есть три спальни, в двух из них есть гардеробные, а также санузел с душем и выходом на балкон.

В подвале залита чаша для бассейна, помещение для бани хаммама, душ в черновой отделке.

Также имеется отдельно стоящая баня на дровах, из кирпича. Внутри отделана деревянной вагонкой из сосны и липы.

На участке растут плодоносящие деревья: яблони, вишни, также смородина, клубника, крыжовник, виноград.

В цену дома включена встроенная мебель и бытовая техника.

Ранее сообщалось, что видовую солнечную квартиру с панорамными окнами продают в Барнауле за 11,6 млн рублей.

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