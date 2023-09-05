7 сентября
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Недвижимость

Коттедж с мраморным полом и большим чердаком продают в Барнауле за 25 млн рублей

Коттедж с красивой и большой территорией продают в Барнауле за 25 млн рублей. Он находится по адресу микрорайон Спутник, улица Вишнёвая.

Коттедж с мраморным полом и большим чердаком продают в Барнауле за 25 млн рублей.
Коттедж с мраморным полом и большим чердаком продают в Барнауле за 25 млн рублей.
Авито

Площадь трехэтажного дома составляет 425 кв. м. А сам участок - 11 соток. Один "жилой квадрат" тут стоит 58,8 тыс. рублей.

Построен коттедж из кирпича с утеплением, обшит панелями. Территория дома завораживает своей красотой. Тут растет много декоративных елочек, разные кустарники, которые каждый год дают вкусные ягоды и милые цветы.

Два этажа отремонтированы по дизайнерскому проекту. Высота потолков 3,5 м.

Полы кажутся идеальными гладкими, а мраморная плитка дополняет всю задумку ремонта. Интересное решение с ванной - комнатой. Там стоит не просто классическая ванна, а с отдельным смесителем, прямо как в pinterest.

Инфраструктура налажена. Рядом школа, магазины, поликлиника и садик.

Также на территории имеется баня и гараж на две машины.

Ранее коттедж с потрясающими видами на море и закаты продают в Сочи по барнаульской цене.

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