Двухтажный дом с дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 10,9 млн рублей. Он располагается по адресу пос. Центральный, ул. Николаевская, 8А

Коттедж с интересным освещением продают в Барнауле за 10,9 млн рублей.

Дом имеет общую площадь 135 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 81 тыс. рублей.

На первом этаже расположена отдельная просторная кухня, гостиная с большим панорамным окном и выходом на летнюю террасу, а так же к бане и мангальной зоне.

Отличная планировка двух спален на первом этаже.

Владелец отмечает, что особое внимание уделили двухэтажной теплой веранде с панорамным окном. В ней расположен большой и вместительный гардероб, дизайнерская лестница из металла и благородного дерева.

Так же на веранде второго этажа расположена зона релакса и ТВ.

На втором этаже находится очень светлая, с большим панорамным окном спальня с электрокамином, гардероб и санузел.

Во дворе есть новая баня с комнатой отдыха и отдельной душевой с водонагревателем.

Облагорожена территория вокруг дома, есть место для огорода, газон, посажено более 30-ти декоративных деревьев: голубые ели, елки, канадский клен, дубки, березы, орех маньчжурский, яблони, рябина.

Дом находится в очень хорошем месте, рядом остановка общественного транспорта, до которой две минуты пешком. От дома до центра 15 минут по ровной асфальтной дороге.

В шаговой доступности школа, детский сад, медпункт, продуктовые и строительные магазины.

Ранее сообщалось, что загородный дом с панорамными окнами продают за 10 млн рублей.