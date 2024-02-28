Королевский дом с золотым дизайном продают в теплой стране за 70 млн рублей.

Общая площадь дома 464,5 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 150 тыс. рублей.
В доме сделан новый изысканный позолоченный ремонт 2018-го года и при продаже остается все, как на фото.
Вилла является шедевром архитектора с множеством живописных ценных картин.
На верхнем этаже находятся пять спален с большими кроватями размера Quееn и King, с фирменным постельным бельем.
Со всех главных окон открывается вид на море. На личной территории есть бассейн и выход на пляж.
Также в доме есть отдельная комната для обслуживающего персонала.
Внутри все оснащено продуманными деталями. Каждая комната украшено роскошным интерьером.
Ранее сообщалось, что уютную дачу с видом на реку продают под Барнаулом за два млн рублей.
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