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Недвижимость

Королевскую квартиру в новом ЖК Барнаула продают за 16,8 млн рублей

Роскошная трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом продается в Барнауле за 16,8 млн рублей. Она располагается по адресу ул. 6-я Нагорная, 15Г/10.

Королевская квартира в новом ЖК Барнаула продают за 16,8 млн рублей.
Королевская квартира в новом ЖК Барнаула продают за 16,8 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь квартиры составляет 77 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 218 тыс. рублей.

Новый кирпичный дом 2022 года постройки находится в живописном районе ЖК Серебряный бор, который окружен сосновым бором.

Квартира поражает своим изысканным интерьером. А расположена она на 9 этаже 16-ти этажного дома.

Красивые фрески ручной работы украшают коридор и кухню-гостиную, придают помещению атмосферу утонченности.

В этой квартире оборудована постирочная зона с сушилкой и гардеробная. Отличным дополнением к уюту дома является лоджия, которая подойдет для круглогодичного использования благодаря теплому полу.

Трешка оснащена современным водяным камином, сантехникой и осветительными приборами немецкого качества. А также оборудована кондиционером.

Отлично сочетаются деревянные полы с мрамором. Квартира напоминает дворец.

Также стоит обратить внимание на ванную комнату. Золотые ручки сделаны для настоящих королев.

Ранее сообщалось, что таунхаус с шикарной лестницей и уличным камином продают в Барнауле за 35 млн рублей.

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