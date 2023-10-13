Какую поликлинику в Барнауле построят за счет частных средств

«Жилищная инициатива» построит амбулаторно-поликлиническое учреждение для взрослых в квартале 2032 за счет частных инвестиций. Правда, вместо ранее предполагаемых семи этажей возведут три. Как отметил автор эскиза Владимир Золотов, на количество возможных посещений эти изменения не повлияют. Подробнее о проекте – в нашем материале.

Новая поликлиника появится на ул. Солнечная поляна, 63, в практически завершенном квартале. Его ограничивают ул. Солнечная Поляна, Сергея Семенова, 65 лет Победы и Энтузиастов. Площадку для строительства окружают жилые и общественные дома.

Все они, как обратил внимание экспертов Владимир Золотов, – разных цветов. Поэтому и заказчик предложил выделиться и выбрать особенный вариант при проектировании.

Архитекторы предложили сразу три решения. В свежих серо-бело-синих «больничных» цветах, в нейтральной бело-серой гамме с красными акцентами и бело-серо-красное.

Остановились на последнем варианте, как более подходящем стилю соседних зданий. Красный цвет позаимствовали у жилых объектов, а белый – у общественных. Украсят фасад витражным остеклением и архитектурной подсветкой.

3,1 тыс. кв. м – площадь участка;

2,7 тыс. кв. м – площадь здания;

П-образное здание будет трехэтажным с кабинетной планировкой и конференц-залом. Но, как заметил член градсовета Евгений Носенко, без узкоспециализированных помещений. Например, операционной.

Все дело в том, что по проекту планировки квартала, разработанному «Алтайгражданпроектом», это место предназначалось для строительства семиэтажной поликлиники. Здесь действительно должны были быть операционные.

Инвестор, готовый построить такой объект, в итоге отказался от своих планов. А новый – уменьшил этажность поликлиники.

Проект поликлиники на ул. Солнечная поляна, 63. Мастерская Золотова

Как подчеркнул Владимир Золотов, емкость у трехэтажного учреждения осталась та же, что и указывали в проекте планировки, – 200 посещений в смену.

Депутат Барнаульской городской думы Сергей Струченко усомнился, что этого вообще будет достаточно для жителей района.

Главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров заметил, что вместимость поликлиники рассчитывало министерство здравоохранения. Председатель совета Андрей Федоров добавил, что для соседнего квартала 2033 скоро приступят к проектированию большой поликлиники – средства на это уже выделили.

Проект поддержали.